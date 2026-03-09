Ταξίδι για την Εθνική Γυναικών ενόψει του αγώνα με τη Ρουμανία

Για το Σίμπιου αναχώρησε σήμερα (9/3/26) το πρωί η Εθνική Κύπρου Γυναικών, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA EuroBasket Women 2027.

Η αποστολή ταξιδεύει με στόχο να ολοκληρώσει απρόσκοπτα την προετοιμασία της και να παρουσιαστεί έτοιμη στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Transilvania Hall, όπου η Εθνική μας θα επιδιώξει μια ανταγωνιστική εμφάνιση και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο.

Με την άφιξη στη Ρουμανία, το τεχνικό επιτελείο θα συνεχίσει το πρόγραμμα προπονήσεων και προσαρμογής, με έμφαση στις λεπτομέρειες του πλάνου και στη σωστή διαχείριση των αγωνιστικών απαιτήσεων της διοργάνωσης.

Στην αποστολή του Γιώργου Παλάλα περιλαμβάνονται οι καλαθοσφαιρίστριες:

Άνθια Παπαδούρη (ΑΕΛ)

Ελένη Οικονομίδου (ΑΕΛ)

Στεφανία Γεωργίου (ΑΕΛ)

Δήμητρα Παπαλλά (ΑΕΛ)

Παναγιώτα Κυριάκου (Αναγέννηση Γερμασόγειας)

Σοφία Στυλιανίδη (Αναγέννηση Γερμασόγειας)

Στυλιάνα Τσενακλίεβα (Αναγέννηση Γερμασόγειας)

Δέσποινα Παπαϊωάννου (ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης)

Ιωάννα Κυπριανού (ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης)

Τιάνα Ράτσα (ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης)

Ελένη Πηλακούτα (Halley Thunder Ιταλίας)

Μαρίσσα Πάγκαλος (Uppsala Σουηδίας)