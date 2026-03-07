Kέρδισε εντός έδρας την ΕΘΑ η Ανόρθωση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε μιαν αναμέτρηση όπου το μοναδικό κίνητρο ήταν το γόητρο για τη 18η και τελευταία αγωνιστική για την 1η φάση του Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της 2ης τεχνικής σχολής Λεμεσού, η Ανόρθωση κέρδισε την ΕΘΑ με 90-78.

Η νικήτρια είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 46-43 και είχε για κορυφαίο τον Hinds, με 18 πόντους και 22 βαθμούς.

Κορυφαίος για την ΕΘΑ (και της αναμέτρησης), ήταν ο Πάρις Χριστοδουλίδης με 22 πόντους και 26 βαθμούς.

 

Σε έναν γρήγορο ρυθμό εξελίχθηκε η 1η περίοδος, της οποίας η ολοκλήρωση βρήκε την Ανόρθωση να προηγείται με 25-17.

Με εξαίρεση το αρχικό 4-4, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της 1ης περιόδου, τη στιγμή που ήταν αρκετά εύστοχοι, απέναντι στην άμυνα της ΕΘΑ, που είχε θέματα και έτσι στο τέλος της 1ης περιόδου, η διαφορά είχε φθάσει στο +8 για τη γηπεδούχο.

Στις αρχές της 2ης περιόδου η ΕΘΑ μείωσε στο τρίποντο (25-22) και παρουσιάζοντας βελτίωση στην ανασταλτική λειτουργία της, λίγο μετά ισοφάρισε σε 34-34.

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν η Ανόρθωση ανέκτησε ένα ελαφρύ προβάδισμα, καθώς έπαιρνε λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι με διάφορους τρόπους και έτσι στο 18` και μετά από σερί 12-2, προηγήθηκε με 46-36.

Όμως η ΕΘΑ έδειξε αντίδραση και με σερί 7-0, μείωσε σε 46-43, κάτι που συνέβη στο 19` και αυτό ήταν το αποτέλεσμα με τη λήξη του ημιχρόνου.

Σε πιο αργούς ρυθμούς εξελίχθηκε η 3η περίοδος, κατά την οποία ήταν η σειρά της γηπεδούχου να παρουσιάσει καλύτερη ανασταλτική λειτουργία και αφού λίγο μετά το 22` προηγήθηκε με 52-43, στη συνέχεια ανέβασε το προβάδισμα της στο +12, όταν προηγήθηκε με 62-50.

Στη συνέχεια η ΕΘΑ με τον Χριστοδουλίδη να έχει εξαίρετη απόδοση, μείωσε σε 64-54, ενώ στο τέλος της 3ης περιόδου, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 68-59, πάντα για τη γηπεδούχο…

Κατά την 4η περίοδο, η Ανόρθωση ανέβασε το προβάδισμα της από τα αρχικά χρονικά σημεία της και στο 34` είχε προηγηθεί με 78-63.

Πλέον ο χρόνος κυλούσε ευνοϊκά, για τη μετέπειτα νικήτρια, που τελικά έφθασε στη νίκη με 90-78.

Δεκάλεπτα: 25-17, 46-43, 68-59, 90-78.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hinds 18 (1), Kuany 24 (5), Μαραγκός 18 (2), Garcia, Huffman 21, Ελευθερίου 5, Αγαθόκλη, Τομπάζος, Ιωαννίδης, Χειμώνας 4.

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Henderson 20 (1), Strong 13, Νεοφύτου 2, Βλάχος 8 (1), Langlais, Ηρακλέους, Χριστοδουλίδης 22 (5).

Διαβαστε ακομη