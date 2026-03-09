Ανακοίνωσε παίκτη με εμπειρία από NBA και Ευρωλίγκα ο ΑΠΟΕΛ

Αμερικανό καλαθοσφαιριστή με σημαντικές εμπειρίες προσθέτει στο δυναμικό του ο ΑΠΟΕΛ ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντριου Γκούντελοκ.

Πρόκειται για 37χρονο γκαρντ ο οποίος αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς καθώς και στην Ευρωλίγκα με Φενέρμπαχτσε, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Αρμάνι Μιλάνο, αγωνιζόμενος στο Final-Four του 2015.

H ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

O ΑΠΟΕΛ Καλαθόσφαιρα ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού καλαθοσφαιριστή Andrew Goudelock, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των guard της ομάδας μας.

Ο Goudelock έχει ύψος 1,91μ., κατάγεται από την Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών και αγωνίζεται στη θέση του guard. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα έμπειρο και ποιοτικό παίκτη, με σημαντικές παραστάσεις τόσο στο NBA όσο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Στην καριέρα του στο NBA κατέγραψε 48 συμμετοχές με τους Los Angeles Lakers, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος σε ομάδες της EuroLeague όπως την Maccabi Tel Aviv και την Armani Milano. Το 2015 έφτασε μέχρι το EuroLeague Final Four, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η προσθήκη του Andrew Goudelock αναμένεται να προσφέρει ποιότητα, εμπειρία και επιθετική δύναμη στην ομάδα μας ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων.

Καλωσορίζουμε τον Andrew Goudelock στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.