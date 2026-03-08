Έσπασε το αήττητο της ΑΕΚ ο Κεραυνός

Στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής της Α’ φάσης της ECOMMBX Basket League, ο Κεραυνός επικράτησε της Πετρολίνα ΑΕΚ με 75-71 στην Αίθουσα «Κώστας Παπαέλληνας», όμως η ομάδα της Λάρνακας παρέμεινε στην πρώτη θέση, αφού είχε κερδίσει με διαφορά εφτά πόντων στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Η αναμέτρηση είχε είχε διακυμάνσεις, ένταση και αμφίρροπο φινάλε, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν τις λύσεις στα τελευταία λεπτά και να φτάνουν στη νίκη.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 0-6, πριν ο Κεραυνός αντιδράσει και ισορροπήσει το ματς. Οι φιλοξενούμενοι πάντως έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 22-18, ενώ στη δεύτερη διατήρησαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 39-34. Ο Κεραυνός προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά η ΑΕΚ είχε σταθερά απαντήσεις στο πρώτο μισό.

Η εικόνα έμεινε παρόμοια και στο τρίτο δεκάλεπτο, με την ΑΕΚ να ανεβάζει τη διαφορά μέχρι και στους 10 πόντους (36-46), δείχνοντας να ελέγχει την κατάσταση. Εκεί όμως ο Κεραυνός αντέδρασε, έβγαλε ενέργεια στην άμυνα, βρήκε μεγάλα σουτ και σταδιακά ροκάνισε τη διαφορά, για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο τέλος της τρίτης περιόδου (58-58).

Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, με την ΑΕΚ να παραμένει μέσα στη διεκδίκηση της νίκης ως το τέλος. Ο Κεραυνός όμως ήταν πιο ψύχραιμος στις τελευταίες κατοχές, βρήκε κρίσιμους πόντους για το 73-69 και στη συνέχεια «κλείδωσε» τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, φτάνοντας στο τελικό 75-71.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 34-39, 58-58, 75-71.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Huntley-Harfield 16, Hicks, Μιχαήλ 17 (4), Wright 1, Crocket 17 (1), Πασιαλής 1, Στυλιανού 11 (3), Φ. Τίγκας 8 (1), Παυλίδης 4.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Holliingsworth 27, Cooper 4, Nottage, Hunt 21 (3), Παντελή 7 (1), Bikerstaff 6, Βάρσος, Diggs 4.