Τρέχει με... 6000 η Ομόνοια και έσπασε ρεκόρ!

Είναι πολλαπλά τα οφέλη που άφησε η εκτός έδρας νίκη επί της Ραπίντ για την 5η αγωνιστική της League phase του Conference League.

Πέραν από το γεγονός ότι με αυτήν διασφάλισε σχεδόν τη συμμετοχή της στα πλέι οφ του Conference League, με τους βαθμούς που πήρε έκανε ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη, σε μία χρονιά. Βρίσκεται μέχρι στιγμής στους 6000 και έχει βαθμολογία πενταετίας 20.375.

Είναι μάλιστα η καλύτερη στην ιστορία της. Ανέβηκε επιπρόσθετα στην 91η θέση στο Club Ranking της UEFA.