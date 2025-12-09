ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρέφουν στην Κύπρο οι Crazy Dunkers για το ECOMMBX All Star Game 2025!

Οι εντυπωσιακοί Crazy Dunkers επιστρέφουν στην Κύπρο, για να προσφέρουν ένα καταπληκτικό show στο ECOMMBX All Star Game 2025, το οποίο διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης! Ένα από τα πιο γνωστά ακροβατικά dunk show groups στον πλανήτη, θα είναι στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα έναρξης 16:00), για να χαρίσουν πανέμορφες στιγμές στους χιλιάδες φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν από κοντά την μπασκετική γιορτή.

Η τελευταία εμφάνιση των Crazy Dunkers στο κυπριακό All Star Game ήταν το 2022, ενώ εμφανίστηκαν στο νησί μας επίσης το 2017, το 2014 και το 2013. Όπως ενημέρωσαν ήδη την ΚΟΚ, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ετοιμάζονται να αποκαλύψουν δημόσια για πρώτη φορά ένα νέο, εντυπωσιακό, στοιχείο στο πρόγραμμα τους, το οποίο θα καταπλήξει τον κόσμο!

Πέραν από το show καρφωμάτων των Crazy Dunkers, οι οποίοι κατάγονται από τη Γαλλία, το πρόγραμμα του ECOMMBX All Star Game 2025 θα περιλαμβάνει χορευτικές εμφανίσεις, πολλά δώρα και εκπλήξεις για το κοινό. Τους φιλάθλους θα διασκεδάσει ο DJ Andrez, ο οποίος θα δώσει ρυθμό και ένταση σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης!

Λούης Πατσαλίδης και Αστέρω Κυπριανού

Την παρουσίαση του ECOMMBX All Star Game και για το 2025 θα αναλάβει ο Λούης Πατσαλίδης, ο οποίος φέτος θα έχει δίπλα του (και στο γήπεδο!) ως συμπαρουσιάστρια την Αστέρω Κυπριανού. Λούης και Αστέρω από φέτος παρουσιάζουν μαζί την εκπομπή «CoupleTrouble» στο ραδιόφωνο του Alpha, καθημερινά μεταξύ 06:45 και 10:00. Στην παρουσίαση, από καλαθοσφαιρικής πλευράς, θα είναι και φέτος ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, και ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Deejay Radio 93.5, Ηλίας Χαλντούπης, ο οποίος παρουσιάζει την εκπομπή «Easy Ride», καθημερινά μεταξύ 16:00 και 19:00.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι All Stars της ECOMMBX Basket League θα μας χαρίσουν όμορφες στιγμές, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται ο διαγωνισμός τριπόντων, στο οποίο θα λάβουν μέρος οι κορυφαίοι σουτέρ του πρωταθλήματος μας!

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για το κοινό στο https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12.

Το ECOMMBX All Star Game 2025 θα προσφέρει ένα πανέμορφο καλαθοσφαιρικό δίωρο στους χιλιάδες φιλάθλους, σε ένα ευχάριστο απόγευμα, σε μια εύκολα προσβάσιμη κλειστή αίθουσα, με αρκετό πάρκινγκ, κλιματισμό, μουσική και όμορφες στιγμές για τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.

✨ ECOMMBX All Star Game 2025

📅 14/12/2025 | 🕓 16:00

📍 Στάδιο «Ελευθερία», Λευκωσία

🎫 https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12

 

