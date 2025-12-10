Αυτοί είναι οι All Stars και προπονητές του ECOMMBX All Star Game 2025!

Τριάντα δύο καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες έχουν επιλεχθεί μέσα από την ψηφοφορία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και θα συμμετάσχουν στο ECOMMBX All Star Game 2025, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 16:00 στην κλειστή αίθουσα «Ελευθερία» στη Λευκωσία!

Από την ECOMMBX Basket League ψηφίστηκαν 22 καλαθοσφαιριστές, 15 Κύπριοι και 7 Αμερικάνοι, ενώ από το Πρωτάθλημα Γυναικών, ψηφίστηκαν 10 καλαθοσφαιρίστριες, πέντε Κύπριες και 5 Αμερικανίδες. Στο ECOMMBX All Star Game θα εκπροσωπηθούν και οι δέκα ομάδες του ανδρικού πρωταθλήματος και οι πέντε του γυναικείου.

Τα εισιτήρια του ECOMMBX All Star Game 2025 είναι διαθέσιμα στο https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12.

Οι All Stars του 2025 είναι:

Άνδρες :

Πετρολίνα ΑΕΚ: Γιάννης Γιανναράς, Γιώργος Βάρσος, Taveion Hollingsworth

TRIA EKA ΑΕΛ: Παναγιώτης Μάρκου, Tyrn Flowers

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Ζέιντ Μουόσα, Ανδρέας Χειμώνας

ΑΠΟΕΛ: Πέτρος Παπαμιχαήλ, Γαβριήλ Κοιλαράς, Walter Whyte

Απόλλωνας: Βίκτωρας Ιερωνυμίδης, Jamarii Thomas

ΕΘΑ: Άγγελος Νεοφύτου, Yazid Powell

ΕΝΠ: Σίμος Σολωμού, Jordan Rawlls

Αχιλλέας Καϊμακλίου: Αντώνης Νεοφύτου

Κεραυνός: Νίκος Στυλιανού, Φίλιππος Τίγκας, Σάιμον Μιχαήλ, Jeffrey Crockett

MAD Διγενής Μόρφου: Ανδρέας Σιζόπουλος

Γυναίκες :

Άτλαντας Pafilia: Παναγιώτα Θεμιστοκλέους, Rahmena Henderson

ΑΕΛ: Dontavia Waggoner, Ελένη Οικονομίδου

Αναγέννηση: Valerie Huerta, Παναγιώτα Κυριάκου

ΕΘΑ: Μαρίνα Κινάνη, Dajah Daniel

Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ: Hannah Simental, Hannah Kruse

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων θα ανακοινωθεί προσεχώς από την ΚΟΚ. Και φέτος, θα διατηρηθεί το μικτό φόρματ, με Κύπριους και ξένους και στις δύο ομάδες.

Οι προπονητές

Παράλληλα με τους All Stars, η ΚΟΚ ανακοινώνει και τους τέσσερις προπονητές που θα βρεθούν στους δύο πάγκους των ομάδων. Αυτοί είναι:

Χριστόφορος Λειβαδιώτης (Ομοσπονδιακός Προπονητής Εθνικής Ανδρών / Πετρολίνα ΑΕΚ)

Γιώργος Παλάλας (Ομοσπονδιακός Προπονητής Εθνικής Γυναικών)

Γιάννης Δαμαλής (Κεραυνός)

Κάλια Παπαδοπούλου (TRIA EKA ΑΕΛ)

Θυμίζουμε ότι οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν το ECOMMBX All Star Game 2025, θα απολαύσουν τους εντυπωσιακούς Crazy Dunkers, τη μουσική του DJ Andrez και με παρουσιαστές τους Λούη Πατσαλίδη και Αστέρω Κυπριανού.

Το ECOMMBX All Star Game 2025 θα προσφέρει ένα πανέμορφο καλαθοσφαιρικό δίωρο στους χιλιάδες φιλάθλους, σε ένα ευχάριστο απόγευμα, σε μια εύκολα προσβάσιμη κλειστή αίθουσα, με αρκετό πάρκινγκ, κλιματισμό, μουσική και όμορφες στιγμές για τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.

✨ ECOMMBX All Star Game 2025

📅 14/12/2025 | 🕓 16:00

📍 Στάδιο «Ελευθερία», Λευκωσία

🎫 https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12