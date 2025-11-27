Η ECOMMBX επιχορηγεί τις τιμές των εισιτηρίων για το Κύπρος – Γερμανία

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) ανακοινώνει ότι, με τη στήριξη της ECOMMBX, τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Ανδρών Κύπρου απέναντι στη Γερμανία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, θα διατίθενται σε ειδικές, ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Συγκεκριμένα, οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

Παιδικό – Μαθητικό εισιτήριο: 1 ευρώ

Κανονικό εισιτήριο: 3 ευρώ

Η επιχορήγηση των εισιτηρίων από την ECOMMBX αποτελεί έμπρακτη στήριξη προς την Εθνική μας ομάδα, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας φιλάθλων στις εξέδρες και τη δημιουργία δυναμικής ατμόσφαιρας στο γήπεδο, σε έναν εξαιρετικά σημαντικό αγώνα.

Πληροφορίες αγώνα:

Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού».

Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στο γήπεδο ατόμων ηλικίας άνω των 14 ετών είναι απαραίτητη η κατοχή κάρτας φιλάθλου.

Οργανωμένη μεταφορά ακαδημιών:

Η ΚΟΚ έχει αποστείλει σχετική επιστολή σε όλα τα Σωματεία πόλεων εκτός Λεμεσού, ενημερώνοντάς τα ότι, εφόσον το επιθυμούν, θα μισθωθούν λεωφορεία για την οργανωμένη μεταφορά παιδιών από τις ακαδημίες τους προς και από το γήπεδο.

Διάθεση εισιτηρίων

Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του πιο κάτω συνδέσμου: https://www.more.com/cy-en/tickets/sports/kypros-vs-germania

Δώρα σε 400 παιδάκια στο Κύπρος – Γερμανία

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της αναμέτρησης Κύπρος – Γερμανία, θα προσφερθούν δώρα σε 400 παιδάκια ηλικίας κάτω των 14 ετών, τα οποία θα προσέλθουν νωρίς στο γήπεδο, με προτεραιότητα στα πρώτα 400 παιδιά που θα φτάσουν χρονικά.

Μεταξύ των δώρων περιλαμβάνονται:

300 μπάλες μπάσκετ

Αναμνηστικά είδη από το Ευρωμπάσκετ 2025, όπως ρουχισμός και συλλεκτικά προϊόντα

Η ενέργεια αυτή έχει στόχο τη χαρά των παιδιών, την ενίσχυση της σχέσης τους με το άθλημα και τη δημιουργία μιας οικογενειακής, γιορτινής ατμόσφαιρας στο γήπεδο.

Τα δώρα θα διατίθενται αποκλειστικά σε παιδιά κάτω των 14 ετών και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων τεμαχίων.