Με νίκη έκλεισε τη φετινή της πορεία στο FIBA Europe Cup η Πετρολίνα ΑΕΚ

Νικηφόρο το πέρασμα της Πετρολίνα ΑΕΚ από τη Ρουμανία, επικρατώντας της Corona Brasov με 90-83, ολοκληρώνοντας με νίκη την προσπάθειά της στο FIBA Europe Cup.

Το παιχνίδι ήταν από την αρχή ανταγωνιστική με την ΑΕΚ να βρίσκεται αρχικά μπροστά στο σκορ με 7-3 (2’), και με δύο σερί τρίποντο να κάνει το 9-7. Στο 4’ ο Γιανναράς με άλλο ένα τρίποντο έκανε το 12-9 και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 22-21.

Στη δεύτερη περίοδο οι Ρουμάνοι πήραν προβάδισμα με τις βολές του tutu στο 14’ (36-34), ενώ ο Nottage ευστόχησε από τους τρεις πόντους στο 18’ φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (45-45).

Η ομάδα του Κιτίου μπήκε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιζε επιθετικά και με δέκα σερί πόντους ανέβασε τη διαφορά στο +13 για το 63-50 (24’). Οι καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη είχαν καλύτερη επίθεση και άμυνα. Κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και πήραν την εκτός έδρας νίκη με 90-83.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 50-53, 56-77, 83-90

ΑCSM Corona Brasov (Florin Nini): Tutu 17(1), Petica 12 (4), Fofana 20(4), Lapupste, Jurca, Nikolic 9(1), Antonescu, Shephard 3, Johnson 22(2)

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 21 2), Cooper, 25(3) Γιανναράς 9(3), Βάρσος 2, Nottage 15(5), Μckinnis 8, Hunt 3, Diggs 3 (1),