Με ήττα τελείωσε η αναμέτρηση της Ανόρθωσης απέναντι στη Szombathely Ουγγαρίας

Σε γενικές γραμμές η εμφάνιση της Ανόρθωσης ήταν πολύ καλή και ενώ ο Hawkins, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 36 πόντους με 7/9 τρίποντα!

Με εναλλασσόμενο προβάδισμα ξεκίνησε η αναμέτρηση, με την Ανόρθωση να αποδίδει πολύ καλά καις τις δυο πλευρές του γηπέδου.

Από πλευράς διακύμανσης, η Κυπριακή ομάδα είχε προηγηθεί με 14-11, χάριν στις λύσεις που έδινε κατά κύριο λόγο ο Hawkins.

Ωστόσο στα επόμενα χρονικά σημεία, η Ουγγρική ομάδα βρήκε τις δικές της εκτελεστικές λύσεις, για να προηγηθεί στο 10` με 20-17.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε γρηγορότερο ρυθμό κατά τη 2η περίοδο, σε σχέση με την πρώτη και αυτός ήταν ένας ρυθμός που πιο πολύ βόλευε την αντίπαλο της Ανόρθωσης, η οποία από τις αρχές, απέκτησε ένα σταθερό προβάδισμα κοντά στο +10.

Σε αυτήν τη διαφορά ανέβηκε η Szombathely στο 15`, όταν προηγήθηκε με 38-28 και παρότι στη συνέχεια η Ανόρθωση, έριξε τη διαφορά στο -6.

Ωστόσο λίγο μετά το 18`, η Ουγγρική ομάδα προηγήθηκε με 47-35, ενώ με τη λήξη του ημιχρόνου, ήταν μπροστά με 51-41.

Σε πιο αργούς ρυθμούς ξεκίνησε η 3η περίοδος με τη Szombathely να συντηρεί μιαν σταθερή διαφορά στο προβάδισμα, την ίδια στιγμή που η Ανόρθωση εύρισκε λύσεις από την περιφέρεια.

Λίγο μετά το 28`, η ομάδα της Ουγγαρίας άνοιξε τη διαφορά στο +17, όταν είχε προηγηθεί με 67-50, ενώ με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 69-54.

Η αναμέτρηση πήρε και πάλι γρήγορο ρυθμό κατά την 4η περίοδο, αλλά πάντα με την Szombathely να συντηρεί ένα σταθερό προβάδισμα, αλλά λίγο πριν το 34`, η Ανόρθωση έριξε τη διαφορά στο -8, όταν μείωσε σε 72-64, με τον Hawkins, να εξακολουθεί να δίνει συνέχεια λύσεις!

Στα επόμενα χρονικά σημεία η αντίπαλος της Ανόρθωσης, συντήρησε ένα σταθερό προβάδισμα μεταξύ 10-12 πόντων και όταν το χρονόμετρο είχε δείξει το 38`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 86-74, πάντα για την ομάδα της Ουγγαρίας…

Πλέον δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια ανατροπής και τελικά η Szombathely έφθασε στη νίκη με

Δεκάλεπτα: 17-20, 41-51, 54-69, 79-87.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hawkins 36 (7), Hinds 13 (2), Johansson 5 (1), Τομπάζος, Ιωαννίδης, Kuany 5, Μαραγκός, Garcia, Muosa 8 (1), Χειμώνας, Christensen 12 (2).

Szombathely (Milos Konakov): Dez 15 (2), Keller, Perl 14, Varadi 4, Whelan 5, Bognar 9 (2), Novakovic 11 (2), Wojcik 8 (1), Jovanovic 12 (1), Belo 9.