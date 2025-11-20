Ανατροπή κι επιστροφή στις νίκες με διπλό

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο ο MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου πήρε το διπλό επί της ΕΘΑ με 86-92, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League κι επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συναπτές ήττες και πρόσθεσε το τέταρτο ροζ φύλλο στο λογαριασμό του. Για την ομάδα της Έγκωμης είναι η πέμπτη ήττα στη σεζόν.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Keith Anthony Williams (35 πόντοι, 3 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Nikolaos Victory Okekuoyen (18 πόντοι, 1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Τρεισήμισι λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα ο MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου με δίποντο του Kone είχε προβάδισμα πέντε πόντων (5-10), ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν από τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου η βολή του Williams έφερε τη διαφορά στους επτά (9-16). Η ΕΘΑ έφτιαξε στη συνέχεια σερί εφτά πόντων και στο 6' με το δίποντο του Gray ισοφάρισε σε 16-16.

Στο 7' με τη βολή του Okekuoyen οι φιλοξενούμενοι είχαν προβάδισμα τριών πόντων (19-22), με την ομάδα της Έγκωμης με σερί 13 πόντων μέχρι το τέλος της περίοδου, να μπαίνει μπροστά αλλά και να φτιάχνει διαφορά δέκα πόντων (32-22).

Στο 19' το συγκρότημα της Μόρφου μείωσε στους οκτώ (55-47) έπειτα από δυο βολές του Williams, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με δυο καλάθια για λογαριασμό των γηπεδούχων από τους Henderson και Powell (59-47).

Μέχρι το 22' η ΕΘΑ, μετά το λέι απ του Langlais, κρατούσε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (65-53), με τους φιλοξενούμενους στη συνέχεια με σερί έξι πόντων μείωσαν στους έξι στο 23' έπειτα από τη βολή του Βασιλείου (65-59). Σταδιακά ο Διγενής ψαλίδιζε κι άλλο τη διαφορά. Ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου μείωσε στον έναν πόντο (70-69) μετά το λέι απ του Williams. Η περίοδος ολοκληρώθηκε με δυο βολές για κάθε ομάδα, με τον Powell να ευστοχεί για την ΕΘΑ και τον Punter για τον Διγενή (72-71).

Ο Powell ήταν ο καλαθοσφαιριστής που πέτυχε το πρώτο καλάθι στο τέταρτο δεκάλεπτο (74-71), με τους φιλοξενούμενους με καλάθι των Williams και Okekuoyen να παίρνουν το προβάδισμα (74-75) ενάμιση λεπτό μετά την έναρξη της περιόδου. H EΘΑ με το καλάθι του Gray στο 32' μπήκε ξανά μπροστά (76-75), όμως στη συνέχεια η ομάδα της Μόρφου με σερί επτά πόντων βρέθηκε να προηγείται με έξι πόντους διαφορά (76-82). Από εκείνο το σημείο και μετά κρατήθηκε μπροστά στο σκορ και πήρε το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 86-92.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-22, 59-47, 72-71, 86-92

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου)

Powell 33 (1), Henderson 12, Gray 24 (3), Νεοφύτου 6 (2), Langlais 6, Γεωργίου 5 (1), Βλάχος

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Ντράγκαν Ράτσα)

Williams 35 (3), Punter 17 (2), Καραγιάννης 2, Κone 7, Οkekuoyen 18 (1), Σιζόπουλος 3 (1), Βασιλείου 5, El Bejjani 5 (1)