Συναρπαστικό ματς και νίκη του Κεραυνού επί της Ανόρθωσης

Με εντός έδρας νίκη για τον Κεραυνό ολοκληρώθηκε στην αίθουσα Κώστας Παπαέλληνας, η αναμέτρηση των Ερυθροκίτρινων, με αντίπαλο την Ανόρθωση, την οποία ο Κεραυνός κέρδισε με 73-60, αλλά μετά από μιαν αγωνιώδη όσο και συναρπαστική αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελικά χρονικά της σημεία.

Στο ημίχρονο η Ανόρθωση είχε προηγηθεί με 36-34 και στο 30`, ήταν πάλι μπροστά με 48-47, αλλά στο τέλος ο Κεραυνός βρήκε τις λύσεις για να φθάσει στην 3η συνεχόμενη του νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Edge (18 πόντοι – 20 προσωπικοί βαθμοί).

Με συνεχόμενο προβάδισμα της Ανόρθωσης εξελίχθηκε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, που σε γενικές γραμμές κυμάνθηκε σε ένα αργό τέμπο, που ήθελε και επέβαλε η φιλοξενούμενη ομάδα.

Η Ανόρθωση είχε ένα μικρό μεν, αλλά σταθερό προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της 1ης περιόδου και χάριν στους πόντους (κυρίως) του Kuany, η ομάδα της Αμμοχώστου προηγήθηκε στο 10` με 17-12.

Κατά τη 2η περίοδο ήταν ο Κεραυνός που επέβαλε το δικό του ρυθμό, που έγινε πιο γρήγορος και ενώ οι γηπεδούχοι, εύρισκαν στόχο πολύ πιο συχνά σε σχέση με την 1η περίοδο.

Αυτό όμως συνέβη μετά το 15`, καθώς στο χρονικό εκείνο σημείο η Ανόρθωση προηγήθηκε με 30-22, με τους Hawkins, Kuany, να δίνουν λύσεις για τους φιλοξενούμενους.

Όμως από το 15` και μετά, ο Κεραυνός παρουσιάζοντας σαφή δείγματα αντίδρασης, μείωσε σε 30-28 (6-0 σερί) και παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την αντίπαλο του, μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου, κατά το οποίο η Ανόρθωση ήταν μπροστά με 36-34.

Ξανά σε αργό ρυθμό πήγε η αναμέτρηση κατά την 3η περίοδο, με τις εκατέρωθεν άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο και έτσι αρκετές επιλογές στην επίθεση και για τις δυο ομάδες ήταν άστοχες.

Χαρακτηριστικό αυτού το επί μέρους μόλις 6-5 (11 πόντοι συνολικά) για την Ανόρθωση κατά τα 5 πρώτα λεπτά και έτσι, το μέχρι τη στιγμή εκείνη αποτέλεσμα, πήγε στο 41-40 για τους φιλοξενούμενους.

Λίγο μετά το 19` και χάριν στις πρωτοβουλίες του Μιχαήλ, ο Κεραυνός προσπέρασε με 47-46 και αυτό, ήταν το πρώτο του προβάδισμα μετά το αρχικό 2-0.

Στο 30` η Ανόρθωση προηγήθηκε με 48-47 και βέβαια το ενδιαφέρον ενόψει της 4ης περιόδου, ήταν αρκετό!

Ίδια η εικόνα και στις αρχές της 4ης περιόδου, δηλαδή με τις δυνατές άμυνες να παραμένουν ως το κυρίαρχο αγωνιστικό στοιχείο.

Η Ανόρθωση είχε προηγηθεί με 50-47, αλλά με δυο τρίποντα του Edge, ο Κεραυνός προσπέρασε με 53-50, λίγο μετά το 33`.

Το προβάδισμα για τους γηπεδούχους ανέβηκε στο +5 (58-53) λίγο πριν το 36`, αλλά βέβαια τίποτα ακόμα δεν είχε κριθεί.

Ωστόσο λίγο πριν το 38`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με +7 (62-55) και ήταν πιο κοντά στη νίκη.

Λίγο πριν το τέλος η διαφορά ξεπέρασε τους 10 πόντους και τελικά ο Κεραυνός πήρε τη νίκη με 73-60.

Δεκάλεπτα: 12-17, 34-36, 47-48, 73-60.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 10, Edge 18 (3), Τρετιακόβ, Davis 3, Crockett 13 (2), Μιχαήλ 15 (3), Στυλιανού 7 (1), Κουμής, Τίγκας 3 (1), Παυλίδης 4.

Ανόρθωση: (Daniel Nelson): Hawkins 15 (1), Johansson, Kuany 17 (3), Muosa 7, Christensen 5, Ελευθερίου, Τομπάζος, Ιωαννίδης, Μαραγκός 9, Garcia 3 (1), Χειμώνας 4.