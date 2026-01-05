Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

H Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και στο 4' με τις βολές του Asberry απέκτησε διαφορά με διψήφιο αριθμό πόντων (1-12), ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου μετά τα δίποντα από τους Williams και Rawlls η διαφορά ήταν στους δέκα πόντους (12-22).

Στο 14' η Ανόρθωση με το λέι απ από τον Ελευθερίου μείωσε στον πόντο (23-24), με την ομάδα του Παραλιμνίου να διατηρεί το προβάδισμά της και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου επανέφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό μετά από σερί επτά πόντων στο φινάλε της δεύτερης περιόδου (29-41).

Η «Κυρία» κατάφερε να ισοφαρίσει σε 49-49 μετά τις δυο βολές του Μουόσα δυόμιση λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, όμως οι γηπεδούχοι έκλεισαν κι αυτό το δεκάλεπτο έχοντας την υπέρ τους διαφορά. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με το λέι απ από τον Rawlls (53-58).

Οι «βυσσινί» μπήκαν στο τέταρτο δεκάλεπτο με καλάθι του Σάββα (53-60), για να ακολουθήσει σερί δέκα πόντων για την Ανόρθωση που στο 33' με το τρίποντο του Atem βρέθηκε μπροστά με 63-60, ενώ στα μισά της περιόδου προηγείτο με 11 πόντους (73-62) μετά το τρίποντο του Χειμώνα. Οι φιλοξενούμενοι στο 37' μείωσαν στους πέντε (73-68) με το τρίποντο του Rawlls, με την Ανόρθωση όμως να καταφέρνει να πάρει το ροζ φύλλο αφού το σκορ έκλεισε έπειτα από βολή του Hinds, άλλες δύο από τον Hawkins και τρίποντο του Atem (79-68).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-22, 29-41, 53-58, 79-68

Aνόρθωση (Patrick Nelson Daniel)

Hawkins 17 (1), Hinds 8, Atem 23 (5), Moυόσα 3, Christensen 5, Ελευθερίου 3, Τομπάζος 2, Μαραγκός 13 (2), Γκαρσία 2.

Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς)

Rawlls 22 (1), Williams 18, Σολωμού, Σάββα, Asberry 19 (1), Γιανναράς 5 (1), Χαραλάμπους, Κουζάπας, Γεωργίου 1.