ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

Θετικό ξεκίνημα στο 2026 έκανε η Ανόρθωση, πετυχαίνοντας τη δεύτερη σερί και πέμπτη συνολικά νίκη της, επικρατώντας στη Λεμεσό με 79-68 της Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου, στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League.

H Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και στο 4' με τις βολές του Asberry απέκτησε διαφορά με διψήφιο αριθμό πόντων (1-12), ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου μετά τα δίποντα από τους Williams και Rawlls η διαφορά ήταν στους δέκα πόντους (12-22).

Στο 14' η Ανόρθωση με το λέι απ από τον Ελευθερίου μείωσε στον πόντο (23-24), με την ομάδα του Παραλιμνίου να διατηρεί το προβάδισμά της και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου επανέφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό μετά από σερί επτά πόντων στο φινάλε της δεύτερης περιόδου (29-41).

Η «Κυρία» κατάφερε να ισοφαρίσει σε 49-49 μετά τις δυο βολές του Μουόσα δυόμιση λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, όμως οι γηπεδούχοι έκλεισαν κι αυτό το δεκάλεπτο έχοντας την υπέρ τους διαφορά. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με το λέι απ από τον Rawlls (53-58).

Οι «βυσσινί» μπήκαν στο τέταρτο δεκάλεπτο με καλάθι του Σάββα (53-60), για να ακολουθήσει σερί δέκα πόντων για την Ανόρθωση που στο 33' με το τρίποντο του Atem βρέθηκε μπροστά με 63-60, ενώ στα μισά της περιόδου προηγείτο με 11 πόντους (73-62) μετά το τρίποντο του Χειμώνα. Οι φιλοξενούμενοι στο 37' μείωσαν στους πέντε (73-68) με το τρίποντο του Rawlls, με την Ανόρθωση όμως να καταφέρνει να πάρει το ροζ φύλλο αφού το σκορ έκλεισε έπειτα από βολή του Hinds, άλλες δύο από τον Hawkins και τρίποντο του Atem (79-68).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-22, 29-41, 53-58, 79-68

Aνόρθωση (Patrick Nelson Daniel)

Hawkins 17 (1), Hinds 8, Atem 23 (5), Moυόσα 3, Christensen 5, Ελευθερίου 3, Τομπάζος 2, Μαραγκός 13 (2), Γκαρσία 2.

Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς)

Rawlls 22 (1), Williams 18, Σολωμού, Σάββα, Asberry 19 (1), Γιανναράς 5 (1), Χαραλάμπους, Κουζάπας, Γεωργίου 1.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καθυστερεί ο Ροζίνιορ στην Τσέλσι, πάει με ΜακΦάρλαν και στο επόμενο ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague στο ΟΑΚΑ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη ζημιά για Γκβάρντιολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

Κύπρος

|

Category image

Ο Σαλάχ «σφράγισε» στην παράταση την πρόκριση της Αιγύπτου στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις μεταξύ Χοκς και Μάβερικς

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση της διαιτησίας του Αντρέα Γεωργίου στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχουν στιγμές που σκορπάει... τρόμο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μίλησε για την απόλυση του Αμορίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη