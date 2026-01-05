Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Η ΑΕΚ που προηγήθηκε στο ημίχρονο με 40-28 και τελικά κέρδισε με 80-54 παρέμεινε αήττητη στην κορυφή, ακολουθούμενη από τον Κεραυνό που υστερεί κατά ένα βαθμό.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Hollingsworth (21 πόντοι – 27 βαθμοί)

Καλύτερο ξεκίνημα για την ΑΕΚ, που αρχικά προηγήθηκε με 9-2 και ενώ στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ, προσπάθησε να δείξει αντίδραση, αλλά η γηπεδούχος ήταν καλύτερη και στις δυο πλευρές του γηπέδου και έτσι, λίγο πριν το 7`, προηγήθηκε με 17-5.

Όμως ακολούθησε ένα σερί 10-2 για τους φιλοξενούμενους που μείωσαν σε 19-15, ενώ με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου η ΑΕΚ προηγήθηκε με 21-15.

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της 2ης περιόδου και έτσι η ΑΕΚ συντηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα.

Ωστόσο λίγο πριν τα μισά της 2ης περιόδου, η ΑΕΚ άνοιξε τη διαφορά στο +10, όταν προηγήθηκε με 31-21, με τους Hollingsworth, Cooper, Nottage, να μοιράζονται τους εκτελεστικούς ρόλους.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ ανέβασε και άλλο τη διαφορά, όταν προηγήθηκε με 35-21 και έτσι η κατάσταση άρχισε να δυσκολεύει για τον ΑΠΟΕΛ, που ωστόσο λίγο μετά μείωσε σε 35-28, μετά από 7-0 σερί, ενώ με τη λήξη του ημιχρόνου, η γηπεδούχος προηγήθηκε με 40-28.

Βελτιωμένο και στις δυο πλευρές του γηπέδου παρουσιάστηκε ο ΑΠΟΕΛ στις αρχές της 3ης περιόδου και έτσι κατάφερε να μειώσει στο -5 (47-42) προσδίδοντας έτσι νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, η διαφορά κυμαινόταν σταθερά γύρω στο +8, πάντα για την ΑΕΚ, η οποία στο 27`, προηγήθηκε με 53-44.

Στα τελικά χρονικά σημεία του ημιχρόνου, η ΑΕΚ βρήκε λύσεις στην επίθεση και έτσι με τη λήξη της 3ης περιόδου, άνοιξε τη διαφορά στο +13, καθώς προηγήθηκε με 59-46.

Στην αρχή της 4ης περιόδου η ΑΕΚ με 6-0 σερί, άνοιξε τη διαφορά στο +19 (65-46) και πλέον τα χρονικά περιθώρια στένευαν για τους φιλοξενούμενους.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε στα χρονικά σημεία που απέμειναν, καθώς ο ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να βρει τρόπους αντίδρασης και έτσι η ομάδα της Λάρνακας, έφθασε τελικά στη νίκη με 80-54.

Δεκάλεπτα: 21-15, 40-28, 59-46, 80-54.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 21 (2), Cooper 14 (1), Βάρσος 3 (1), Nottage 15 (3), McKinnis 10, Γιανναράς 4, Στυλιανού, Λοϊζίδης, Παπαδόπουλος 3 (1), Hunt 8, Παντελή, Diggs 2.

Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Taylor 7, Honor 21 (3), Whyte 8, Μύθιλλος, Funderburg 14 (2), Χ`Κώστας, Κοιλαράς, Παπαμιχαήλ 2, Μαννάρης, Λουκά 2, Σιάλαρος, Μαντοβάνης.