ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Με νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ, τελείωσε η αναμέτρηση που έγινε στο «Κίτιον» και που ήταν για την 11η αγωνιστική της 1ης φάσης για το Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League.

Η ΑΕΚ που προηγήθηκε στο ημίχρονο με 40-28 και τελικά κέρδισε με 80-54 παρέμεινε αήττητη στην κορυφή, ακολουθούμενη από τον Κεραυνό που υστερεί κατά ένα βαθμό.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Hollingsworth (21 πόντοι – 27 βαθμοί)

Καλύτερο ξεκίνημα για την ΑΕΚ, που αρχικά προηγήθηκε με 9-2 και ενώ στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ, προσπάθησε να δείξει αντίδραση, αλλά η γηπεδούχος ήταν καλύτερη και στις δυο πλευρές του γηπέδου και έτσι, λίγο πριν το 7`, προηγήθηκε με 17-5.

Όμως ακολούθησε ένα σερί 10-2 για τους φιλοξενούμενους που μείωσαν σε 19-15, ενώ με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου η ΑΕΚ προηγήθηκε με 21-15.

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της 2ης περιόδου και έτσι η ΑΕΚ συντηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα.

Ωστόσο λίγο πριν τα μισά της 2ης περιόδου, η ΑΕΚ άνοιξε τη διαφορά στο +10, όταν προηγήθηκε με 31-21, με τους Hollingsworth, Cooper, Nottage, να μοιράζονται τους εκτελεστικούς ρόλους.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ ανέβασε και άλλο τη διαφορά, όταν προηγήθηκε με 35-21 και έτσι η κατάσταση άρχισε να δυσκολεύει για τον ΑΠΟΕΛ, που ωστόσο λίγο μετά μείωσε σε 35-28, μετά από 7-0 σερί, ενώ με τη λήξη του ημιχρόνου, η γηπεδούχος προηγήθηκε με 40-28.

Βελτιωμένο και στις δυο πλευρές του γηπέδου παρουσιάστηκε ο ΑΠΟΕΛ στις αρχές της 3ης περιόδου και έτσι κατάφερε να μειώσει στο -5 (47-42) προσδίδοντας έτσι νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, η διαφορά κυμαινόταν σταθερά γύρω στο +8, πάντα για την ΑΕΚ, η οποία στο 27`, προηγήθηκε με 53-44.

Στα τελικά χρονικά σημεία του ημιχρόνου, η ΑΕΚ βρήκε λύσεις στην επίθεση και έτσι με τη λήξη της 3ης περιόδου, άνοιξε τη διαφορά στο +13, καθώς προηγήθηκε με 59-46.

Στην αρχή της 4ης περιόδου η ΑΕΚ με 6-0 σερί, άνοιξε τη διαφορά στο +19 (65-46) και πλέον τα χρονικά περιθώρια στένευαν για τους φιλοξενούμενους.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε στα χρονικά σημεία που απέμειναν, καθώς ο ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να βρει τρόπους αντίδρασης και έτσι η ομάδα της Λάρνακας, έφθασε τελικά στη νίκη με 80-54.

Δεκάλεπτα: 21-15, 40-28, 59-46, 80-54.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 21 (2), Cooper 14 (1), Βάρσος 3 (1), Nottage 15 (3), McKinnis 10, Γιανναράς 4, Στυλιανού, Λοϊζίδης, Παπαδόπουλος 3 (1), Hunt 8, Παντελή, Diggs 2.  

Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Taylor 7, Honor 21 (3), Whyte 8, Μύθιλλος, Funderburg 14 (2), Χ`Κώστας, Κοιλαράς, Παπαμιχαήλ 2, Μαννάρης, Λουκά 2, Σιάλαρος, Μαντοβάνης.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΑΠΟΕΛΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καθυστερεί ο Ροζίνιορ στην Τσέλσι, πάει με ΜακΦάρλαν και στο επόμενο ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague στο ΟΑΚΑ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη ζημιά για Γκβάρντιολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

Κύπρος

|

Category image

Ο Σαλάχ «σφράγισε» στην παράταση την πρόκριση της Αιγύπτου στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις μεταξύ Χοκς και Μάβερικς

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση της διαιτησίας του Αντρέα Γεωργίου στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχουν στιγμές που σκορπάει... τρόμο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μίλησε για την απόλυση του Αμορίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη