Συνέχισε την αήττητη πορεία της η Πετρολίνα ΑΕΚ

Έτσι η ΑΕΚ, διατήρησε το αήττητο και συνάμα τη θέση της στην κορυφή, ενώ με ένα βαθμό μείον, την ακολουθεί ο Κεραυνός.

Η ΑΕΚ, που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 56-41, επικράτησε τελικά με 102-79 και ενώ είχε για κορυφαίο τον Hollingsworth (17 πόντοι – 30 βαθμοί).

Αρχικά η μετέπειτα νικήτρια είχε προηγηθεί με 10-3, σε έναν γρήγορο ρυθμό που υπήρχε γενικά κατά την 1η περίοδο.

Στη συνέχεια η ΕΘΑ βρίσκοντας λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, μείωσε σε 13-11, αλλά η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη συνέχεια και ανέβασε τη διαφορά στο +10 (21-11, λίγο μετά το 5`).

Η γηπεδούχος αντέδρασε και πάλι και έτσι στο 10`, μείωσε σε 27-22.

Στις αρχές της 2ης περιόδου η ΕΘΑ έριξε τη διαφορά στο τρίποντο (33-30), όμως στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, οι φιλοξενούμενοι, παρουσιάζοντας ψηλά ποσοστά ευστοχίας και έχοντας λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, κυρίως από τους Hollingsworth, Hunt και Nottage, ανέβασαν και πάλι τη διαφορά, της οποίας η τιμή έφθασε στο +18 (52-34) και όλα αυτά, σε έναν συνεχιζόμενο γρήγορο ρυθμό.

Με τη λήξη του ημιχρόνου, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 56-41.

Με 15-0 σερί για την ΑΕΚ άρχισε το 3ο κομμάτι της αναμέτρησης και έτσι στο 24`, η διαφορά ανέβηκε στους 30 πόντους (71-41) και παρότι απέμενε ακόμα αρκετός χρόνος, μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να άλλαζε κάτι…

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν η ΕΘΑ αντέδρασε κάπως, αλλά όχι σε σημείο που να απειλούσε την αντίπαλο της.

Μείωσε μεν ως το -25, αλλά με τη λήξη της 3ης περιόδου η ΑΕΚ προηγήθηκε με 83-53 και βέβαια, ενόψει της τελευταίας, το ερώτημα ήταν το ποιο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα και όχι ο νικητής…

Κατά την τελευταία περίοδο και αφού ουσιαστικά ο νικητής είχε κριθεί, σημειώθηκαν αρκετοί πόντοι και στα δυο καλάθια, με την ΕΘΑ να μειώνει κάπως τη διαφορά (χάριν κυρίως στον Powell) και ενώ για την ΑΕΚ, λύσεις σε αυτό το κομμάτι, έδωσαν οι Cooper, Γιανναράς, τελικά η ομάδα της Λάρνακας έφθασε στη νίκη με 102-79.

Δεκάλεπτα: 22-27, 41-56, 53-83, 79-102.

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκος): Powell 30 (4), Henderson 6, Gray 19 (1), Νεοφύτου, Langlais 19, Ηρακλέους, Βλάχος 5, Χριστοδουλίδης.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 17 (2), Cooper 12 (4), Γιανναράς 16 (4), McKinnis 9, Hunt 13 (1), Βάρσος 2, Nottage 18 (2), Ντοκλής 3 (1), Λοϊζίδης 5 (1), Παπαδόπουλος, Παντελή, Diggs 7 (2).