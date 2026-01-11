ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνέχισε την αήττητη πορεία της η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνέχισε την αήττητη πορεία της η Πετρολίνα ΑΕΚ

Με εκτός έδρας επιτυχία της Πετρολίνα ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε στην αίθουσα «Τ. Παπαδόπουλος-Ελευθερία», η αναμέτρηση της Ενοποιημένης ομάδας με αντίπαλο την ΕΘΑ, για τη 12η αγωνιστική της 1ης φάσης στο Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League.

Έτσι η ΑΕΚ, διατήρησε το αήττητο και συνάμα τη θέση της στην κορυφή, ενώ με ένα βαθμό μείον, την ακολουθεί ο Κεραυνός.

Η ΑΕΚ, που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 56-41, επικράτησε τελικά με 102-79 και ενώ είχε για κορυφαίο τον Hollingsworth (17 πόντοι – 30 βαθμοί).

Αρχικά η μετέπειτα νικήτρια είχε προηγηθεί με 10-3, σε έναν γρήγορο ρυθμό που υπήρχε γενικά κατά την 1η περίοδο.

Στη συνέχεια η ΕΘΑ βρίσκοντας λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, μείωσε σε 13-11, αλλά η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη συνέχεια και ανέβασε τη διαφορά στο +10 (21-11, λίγο μετά το 5`).

Η γηπεδούχος αντέδρασε και πάλι και έτσι στο 10`, μείωσε σε 27-22.

Στις αρχές της 2ης περιόδου η ΕΘΑ έριξε τη διαφορά στο τρίποντο (33-30), όμως στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, οι φιλοξενούμενοι, παρουσιάζοντας ψηλά ποσοστά ευστοχίας και έχοντας λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι, κυρίως από τους Hollingsworth, Hunt και Nottage, ανέβασαν και πάλι τη διαφορά, της οποίας η τιμή έφθασε στο +18 (52-34) και όλα αυτά, σε έναν συνεχιζόμενο γρήγορο ρυθμό.

Με τη λήξη του ημιχρόνου, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 56-41.

Με 15-0 σερί για την ΑΕΚ άρχισε το 3ο κομμάτι της αναμέτρησης και έτσι στο 24`, η διαφορά ανέβηκε στους 30 πόντους (71-41) και παρότι απέμενε ακόμα αρκετός χρόνος, μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να άλλαζε κάτι…

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν η ΕΘΑ αντέδρασε κάπως, αλλά όχι σε σημείο που να απειλούσε την αντίπαλο της.

Μείωσε μεν ως το -25, αλλά με τη λήξη της 3ης περιόδου η ΑΕΚ προηγήθηκε με 83-53 και βέβαια, ενόψει της τελευταίας, το ερώτημα ήταν το ποιο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα και όχι ο νικητής…

Κατά την τελευταία περίοδο και αφού ουσιαστικά ο νικητής είχε κριθεί, σημειώθηκαν αρκετοί πόντοι και στα δυο καλάθια, με την ΕΘΑ να μειώνει κάπως τη διαφορά (χάριν κυρίως στον Powell) και ενώ για την ΑΕΚ, λύσεις σε αυτό το κομμάτι, έδωσαν οι Cooper, Γιανναράς, τελικά η ομάδα της Λάρνακας έφθασε στη νίκη με 102-79.

Δεκάλεπτα: 22-27, 41-56, 53-83, 79-102.

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκος): Powell 30 (4), Henderson 6, Gray 19 (1), Νεοφύτου, Langlais 19, Ηρακλέους, Βλάχος 5, Χριστοδουλίδης.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 17 (2), Cooper 12 (4), Γιανναράς 16 (4), McKinnis 9, Hunt 13 (1), Βάρσος 2, Nottage 18 (2), Ντοκλής 3 (1), Λοϊζίδης 5 (1), Παπαδόπουλος, Παντελή, Diggs 7 (2).  

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

No look... κάρτα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μαρκόσκι: «Πρέπει βελτίωση»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πέναλτι που έδωσε... φιλί ζωής στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Είμαστε 'πεινασμένοι' αλλά και προσγειωμένοι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό του Απόλλωνα στο «παγωμένο» Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξόρκισε την… κατάρα η Ανόρθωση και χάρηκε μετά από εννιά μήνες στο «σπίτι» της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πετυχαίνει τον πρώτο στόχο ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βρήκε το κουμπί ο Λοσάδα και τρίτωσε το καλό για τον Απόλλωνα στο «Τάσος Μάρκου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανατροπή στο φινάλε για την Ένωση κόντρα στον Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Έσωσε τον βαθμό στο 90΄η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρσεναλ των… στημένων, διέλυσε την Πόρτσμουθ με χατ-τρικ Μαρτινέλι και τρία γκολ από κόρνερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμηλή πτήση αλλά νίκη για τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άλμα τετράδας για τον Λεβαδειακό

Ελλάδα

|

Category image

Συνέχισε την αήττητη πορεία της η Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Αδυνατώ να το κατανοήσω...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη