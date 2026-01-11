ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή στο φινάλε για την Ένωση κόντρα στον Αχιλλέα

Ανατροπή στο φινάλε για την Ένωση κόντρα στον Αχιλλέα

Ωραίο παιχνίδι με διακυμάνσεις στο σκορ είδαν όσοι βρέθηκαν στο Κλειστό του Δήμου Παραλιμνίου.

Με νίκη της FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου, ολοκληρώθηκε στο Κλειστό του Δήμου Παραλιμνίου η αναμέτρηση απέναντι στον Αχιλλέα Καϊμακλίου, για την 12η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League.

Η ΕΝΠ επικράτησε με 89-86, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με κορυφαίο τον Asberry (29 πόντοι), ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Rawls (22 πόντοι) και Eikens (15 πόντοι). Για τον Αχιλλέα ξεχώρισαν οι Cole (28 πόντοι) και Reynolds (27 πόντοι).

Στην 1η περίοδο, η γηπεδούχος μπήκε καλύτερα και κράτησε οριακό προβάδισμα, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 22-21, όμως το παιχνίδι συνέχισε σε απόλυτη ισορροπία.

Στη 2η περίοδο ο Αχιλλέας βρήκε λύσεις για να μείνει κοντά στο σκορ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στο ημίχρονο (47-47), αφήνοντας ανοικτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια.

Στο 3ο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό και πήραν προβάδισμα (68-63), αξιοποιώντας κυρίως την παραγωγικότητα των Cole και Reynolds, αλλά και την παρουσία τους στα ριμπάουντ.

Στην 4η περίοδο, η ΕΝΠ έβγαλε αντίδραση και με καλύτερες επιλογές στην επίθεση γύρισε το παιχνίδι. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι βολές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο: στα 0:13 ο Χρήστος Γεωργίου έγραψε το 89-83 (1/2 βολές), ο Cole αστόχησε σε τρίποντο στα 0:07, ενώ το τρίποντο του Reynolds στα 0:03 διαμόρφωσε το τελικό 89-86.

Δεκάλεπτα: 22-21, 47-47, 63-68, 89-86.

FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς): Asberry 29 (2), Rawls 22 (3), Eikens 15 (2), Γεωργίου 7 (1), Σολωμού 7, Γιανναράς 5 (1), Σάββα 4, Κουζάπας, Χαραλάμπους.

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευριπίδης Ανδρέου): Cole 28 (6), Reynolds 27 (2), Νεοφύτου 12 (1), Mansel 12, Αντρέου 3, Κωνσταντίνου 4, Μιλίνκοβιτς.

Διαβαστε ακομη