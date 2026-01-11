Ανατροπή στο φινάλε για την Ένωση κόντρα στον Αχιλλέα

Με νίκη της FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου, ολοκληρώθηκε στο Κλειστό του Δήμου Παραλιμνίου η αναμέτρηση απέναντι στον Αχιλλέα Καϊμακλίου, για την 12η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League.

Η ΕΝΠ επικράτησε με 89-86, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με κορυφαίο τον Asberry (29 πόντοι), ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Rawls (22 πόντοι) και Eikens (15 πόντοι). Για τον Αχιλλέα ξεχώρισαν οι Cole (28 πόντοι) και Reynolds (27 πόντοι).

Στην 1η περίοδο, η γηπεδούχος μπήκε καλύτερα και κράτησε οριακό προβάδισμα, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 22-21, όμως το παιχνίδι συνέχισε σε απόλυτη ισορροπία.

Στη 2η περίοδο ο Αχιλλέας βρήκε λύσεις για να μείνει κοντά στο σκορ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στο ημίχρονο (47-47), αφήνοντας ανοικτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια.

Στο 3ο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό και πήραν προβάδισμα (68-63), αξιοποιώντας κυρίως την παραγωγικότητα των Cole και Reynolds, αλλά και την παρουσία τους στα ριμπάουντ.

Στην 4η περίοδο, η ΕΝΠ έβγαλε αντίδραση και με καλύτερες επιλογές στην επίθεση γύρισε το παιχνίδι. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι βολές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο: στα 0:13 ο Χρήστος Γεωργίου έγραψε το 89-83 (1/2 βολές), ο Cole αστόχησε σε τρίποντο στα 0:07, ενώ το τρίποντο του Reynolds στα 0:03 διαμόρφωσε το τελικό 89-86.

Δεκάλεπτα: 22-21, 47-47, 63-68, 89-86.

FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς): Asberry 29 (2), Rawls 22 (3), Eikens 15 (2), Γεωργίου 7 (1), Σολωμού 7, Γιανναράς 5 (1), Σάββα 4, Κουζάπας, Χαραλάμπους.

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευριπίδης Ανδρέου): Cole 28 (6), Reynolds 27 (2), Νεοφύτου 12 (1), Mansel 12, Αντρέου 3, Κωνσταντίνου 4, Μιλίνκοβιτς.