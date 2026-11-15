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Σεφτέ στις νίκες για τον Αχιλλέα Καϊμακλίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Αχιλλέας Καϊμακλίου νίκησε εντός έδρας τον ACRO4U Διγενή Ακρίτα Μόρφου, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στη σεζόν 2026-27

Την πρώτη του νίκη στη σεζόν 2026-27 πέτυχε ο Αχιλλέας Καϊμακλίου, νικώντας εντός έδρας με 82-77 τον ACRO4U Διγενή Ακρίτα Μόρφου, σε αγώνα για την 6η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League

Ο Toles του ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Αχιλλέα Καϊμακλίου να παίρνει πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ στο 7' με τις δυο βολές του Everett (9-7). Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα και μισό λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου με τις δυο βολές του Ayo (17-15), για να ακολουθήσει λέι απ του Βασιλείου και τρίποντο του Burraston (17-20).

Σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου υπήρχε εναλλαγή στο σκορ, με τους γηπεδούχους μισό λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου να έχουν το προβάδισμα με 44-42 μετά το λέι απ του Forrest. Aκολούθησαν τρεις εύστοχες βολές από τον Kruse που έβαλε μπροστά τον Διγενή στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (44-45).

Στο 27' με το καλάθι του Ayo ο Αχιλλέας Καϊμακλίου προηγείτο με τέσσερις πόντους (61-57), για να ακολουθήσουν δυο βολές με τον Toles και τρίποντο του Jackson για τον Διγενή Μόρφου που πήρε το προβάδισμα (61-62). Έπειτα ήρθε καλάθι του Ayo (63-60), για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο με τρίποντο του Burraston και λέι απ του Burraston (63-67).

Στο 31' ο Διγενής είχε διαφορά έξι πόντων (63-69) μετά το λέι απ του Hall, με τον Αχιλλέα να κάνει σερί επτά πόντων και στο 33' με το λέι απ του Forrest μπήκε μπροστά με 70-69. Η ομάδα της Μόρφου πήρε ξανά το προβάδισμα στο 35' μετά τα συνέχομενα καλάθια των El Bejjani και Hundson (72-73).

Δύο τρίποντα του Thomas έβαλαν ξανά σε θέση οδηγού (78-73) τους γηπεδούχους, ο Διγενής μείωσε σε 78-77 με τις δυο βολές του Hall και το λέι απ του Jackson , για να ολοκληρωθεί ο αγώνας έπειτα από τρίποντο του Ayo και μία βολή από τον ίδιο καλαθοσφαιριστή (82-77).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-20, 44-45, 63-67, 82-77

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Αλέξης Λεκισβίλι)

Εverett 12, Bayless 12, Κωνσταντίνου, Thomas 16 (5), Ayo 19 (3), Μιλίνκοβιτς, Forrest 14 (2), Παπαδάτος, Γεωργιάδης (9 (3)

ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Χάντι Ελ Χάτζι)

Jackson 11 (1), Γεωργίου 3, Toles 13 (2), Burraston 8 (2), Hall 16 (1), Hudson 4, Kruse, Βασιλείου 4, Εl Bejjani 5 (1), Ιερωνυμίδης 10 (2)

 

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