Γιοβάνοβιτς: «Στα δύσκολα υπάρχει μεγαλύτερη συσπείρωση»

Την αντίδραση της Εθνικής Ελλάδας μετά τη βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία περιμένει να δει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία, για την τελευταία αγωνιστική του Nations League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου, παραδέχθηκε πως το αποτέλεσμα στο Άμστερνταμ έχει πληγώσει τους διεθνείς, υπογράμμισε όμως ότι υπάρχει εγωισμός και αποφασιστικότητα για απάντηση μέσα στο γήπεδο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης, στη στήριξη του κόσμου στον Βόλο, στους στόχους της Εθνικής, αλλά και στην απουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το παιχνίδι του «Πανθεσσαλικού»: «Η Σερβία δεν έχει βαθμούς, ενώ θα μπορούσε να έχει. Αν εξαιρέσουμε ένα ματς στη Γερμανία, σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είχε τις στιγμές της. Έχει εμπειρία. Χρειάζεται κι αυτή το παιχνίδι για να παραμείνει στην κατηγορία. Και οι δύο ομάδες, για διαφορετικούς λόγους, έχουν ως στόχο τη νίκη. Θα είναι δύσκολο και για εμάς. Στα τελευταία παιχνίδια είναι πιο οργανωμένη, πιο επικίνδυνη, με έμπειρους παίκτες, και περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι».

Για τον Βόλο και το sold-out: «Έχω τρομερές αναμνήσεις, γιατί από τον Βόλο ξεκίνησα την καριέρα μου. Ξέρω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο και ο κόσμος θα υποστηρίξει την Εθνική ομάδα. Ελπίζω και εμείς να ανταποκριθούμε και να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο, ώστε να φύγει ικανοποιημένος ο κόσμος από το γήπεδο».

Για το διάστημα που μεσολάβησε και το συναισθηματικό κομμάτι: «Αντιμετωπίζουμε αυτή τη συνθήκη πολύ γρήγορα, γιατί και ο χρόνος μεταξύ των δύο αναμετρήσεων είναι μικρός. Συναισθηματικά είναι αρκετά δύσκολο για όλους μας. Επαγγελματικά, όμως, είναι κάτι στο οποίο είμαστε συνηθισμένοι. Στα προβλήματα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συσπείρωση και, σε αυτές τις στιγμές, η αξία μιας ομάδας είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ό,τι στις καλές στιγμές. Και οι ποδοσφαιριστές μου αισθάνονται το ίδιο. Τα παιδιά έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους. Βρισκόμαστε σε ευχάριστη θέση, καθώς, ακόμα και αν δεν εξαρτώνται όλα από εμάς, διεκδικούμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει στο επάγγελμά μας: να λειτουργούμε γρήγορα και ψύχραιμα σε τέτοιες καταστάσεις, ανεξαρτήτως συναισθήματος».

Για το όφελος της παρουσίας στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028: «Δεν σκέφτομαι την κλήρωση του Euro 2028. Είναι σημαντικό να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αλλά όταν μπαίνεις στη διαδικασία της League A δεν έχεις ούτε τα χρονικά περιθώρια ούτε τη διάθεση να σκέφτεσαι την κλήρωση για το Ευρωπαϊκό. Έπρεπε να ανταποκριθούμε καλά σε αυτή τη διοργάνωση, στην πρώτη μας παρουσία στη League A, και αυτός είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή. Ο βασικός μας στόχος είναι η παρουσία σε μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν εξίσου σημαντικά για το μέλλον της ομάδας, ώστε σε κάθε επόμενη διοργάνωση να είναι ανταγωνιστική, ανεξαρτήτως του ομίλου στον οποίο αγωνίζεται. Θα ήταν ιδανικό να είμαστε πάντα στην πρώτη κατηγορία. Όσο πιο δύσκολα είναι τα παιχνίδια, τόσο περισσότερα πράγματα μαθαίνεις».

Για την αντίδραση που απαιτείται: «Αυτές οι δύο ημέρες είναι δύσκολες για όλους. Όχι μόνο για εμάς, αλλά ίσως περισσότερο για τους φίλους της Εθνικής ομάδας. Ήταν μια πολύ μεγάλη ήττα και κάτι που πιστεύω ότι δεν περιμέναμε… Πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Πρέπει να το αντέξουμε. Είμαι σίγουρος, όμως, πως, όπως και στα υπόλοιπα παιχνίδια, είτε αυτά αφορούσαν το Nations League είτε τα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά και στο φετινό Nations League, είχαμε πολύ μεγάλη στήριξη. Είναι μια περίοδος κατά την οποία ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Εθνική ομάδα, γενικά, αν εξαιρέσω το ματς στην Ολλανδία. Πιστεύω ότι θα μας στηρίξει και στο ματς με τη Σερβία. Όταν δημιουργείς προσδοκίες, πρέπει να είσαι έτοιμος και να υποστείς τις συνέπειες αν δεν καταφέρεις να ανταποκριθείς.

Έχουμε εγωισμό για να αντιδράσουμε στις δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε παιδιά που δίνουν τα πάντα και θέλουν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Μας έχει πληγώσει το παιχνίδι με την Ολλανδία. Ο εγωισμός που μας χαρακτηρίζει όλους λειτουργεί περισσότερο σε τέτοιες στιγμές. Θα πρέπει να το δείξουμε και να αποδείξουμε γιατί βρισκόμαστε εδώ μετά από πέντε αγωνιστικές και πού μπορούμε να φτάσουμε μετά το τέλος του γκρουπ. Σε ένα σημείο στο οποίο δεν περιμέναμε να βρισκόμαστε πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Και οι παίκτες περιμένουν το ματς με τη Σερβία για να μπορέσουν να αντιδράσουν σωστά».

Για τον Κουρμπέλη: «Ο Κουρμπέλης είχε μυϊκές ενοχλήσεις στην προθέρμανση με την Ολλανδία, οι οποίες δεν μας επέτρεπαν να τον χρησιμοποιήσουμε από την αρχή του παιχνιδιού. Εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις, όχι σε ιδιαίτερο βαθμό, όμως δεν θα είναι διαθέσιμος. Επιστρέφουν από τιμωρία λόγω καρτών οι Σάλιακας και Ζαφείρης».

Πηγή: sport-fm.gr