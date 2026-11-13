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Διπλό της Ένωσης επί του ΑΠΟΕΛ στο ξεκίνημα της 6ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τις βάσεις για την επικράτηση από το πρώτο δεκάλεπτο

Mε την Fabbrica Ε.Ν. Παραλιμνίου να παίρνει το διπλό στο Λευκόθεο με 89-71 επί του ΑΠΟΕΛ, άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής (13/11) η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League. Για την ομάδα του Παραλιμνίου είναι η τέταρτη νίκη σε έξι αγώνες, ενώ αντίθετα οι γαλαζοκίτρινοι δέχθηκαν την τρίτη τους ήττα, ενώ μετρούν και ισάριθμα ροζ φύλλα.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τις βάσεις για την επικράτηση από το πρώτο δεκάλεπτο. Μπαίνοντας στον αγώνα με τρίποντο του Thompson, κατάφεραν στο 4' να έχουν διαφορά με διψήφιο αριθμό (7-18) μετά το δίποντο του Weston.

Δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου οι αποστάσεις ήταν στους 20 πόντους (9-29) έπειτα το τρίποντο του Thompson, ενώ στην ολοκλήρωση του δεκαλέπτου ήταν στους 18 (16-34), όπως διαμορφώθηκαν μετά το τρίποντο του Funderburk Jr στο 9'.

Οι βυσσινί διατήρησαν το γερό προβάδισμά τους και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους απλά να μειώνουν κατά τρεις πόντους στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που έκλεισε με το δίποντο του Βlackmon (36-51)

Στα δυόμιση λεπτά πριν από τη συμπλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου ο ΑΠΟΕΛ με τις δυο βολές του Sherman πλησίασε στους εννέα πόντους (51-62), όμως η Ένωση με δύο λέι απ του Johnson και δύο τρίποντα από τους Thompson και Beale άνοιξε εκ νέου την ψαλίδα (51-72).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η διαφορά ήταν στα ίδια επίπεδα, με τον Σιμιτζή να πετυχαίνει με τρίποντο τους τελευταίους πόντους του αγώνα και την Ένωση να παίρνει τη νίκη με σκορ 89-71.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-34, 36-51, 51-72, 71-89

ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος)

Gaffney 10 (2), Σιμιτζής 12 (2), Sherman 13, Skinner 7 (1), Funderburk Jr 5 (1), Blackmon 20 (4), Σοφοκλέους, Μύθιλλος, Αγγελή 4, Παπαμιχαήλ

Fabbrica Ε.Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς)

Johnson 24 (1), T. Thompson 22 (5), Weston 17 (2), Beale 15 (2), Σολωμού 1, B. Thompson 7 (1), Λοϊζίδης, Παπαδημητρίου 3 (1)

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