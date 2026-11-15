O κύριος 30 εκατομμύρια που έκανε μεγάλη ζημιά στην Εθνική Κύπρου

Μεγάλος πρωταγωνιστής στην ήττα της Εθνικής Κύπρου από το Μαυροβούνιο ήταν ο Νίκολα Κρστόβιτς.

Ο Μαυροβούνιος έδωσε δύο ασίστ στα πρώτα γκολ της ομάδας του, ενώ στη συνέχεια πέτυχε τα δύο επόμενα γκολ.

Ο Κρστόβιτς, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2025 αγωνίζεται στην Αταλάντα, είναι ο παίκτης με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ροστερ του Μαυροβουνίου, με το transfermarkt να τον κοστολογεί με 30.000.000 ευρώ.