O κύριος 30 εκατομμύρια που έκανε μεγάλη ζημιά στην Εθνική Κύπρου
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο παίκτης της Αταλάντα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Μαυροβουνίου
Μεγάλος πρωταγωνιστής στην ήττα της Εθνικής Κύπρου από το Μαυροβούνιο ήταν ο Νίκολα Κρστόβιτς.
Ο Μαυροβούνιος έδωσε δύο ασίστ στα πρώτα γκολ της ομάδας του, ενώ στη συνέχεια πέτυχε τα δύο επόμενα γκολ.
Ο Κρστόβιτς, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2025 αγωνίζεται στην Αταλάντα, είναι ο παίκτης με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ροστερ του Μαυροβουνίου, με το transfermarkt να τον κοστολογεί με 30.000.000 ευρώ.