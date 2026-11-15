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Μετά από 26 χρόνια ο Άρης νίκησε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Παλέ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πέτυχε για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1999-00

Χρειάστηκε να περάσουν 26 χρόνια για να επαναλάβει ο Άρης ένα ξεχωριστό επίτευγμα. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού στο Αλεξάνδρειο, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, κάτι που είχαν πετύχει για τελευταία φορά τη σεζόν 1999-00.

Το επίτευγμα είχε καταγραφεί τη σεζόν 1999-00, όταν οι Θεσσαλονικείς είχαν επικρατήσει με 64-61 του Παναθηναϊκού και 67-65 του Ολυμπιακού, σε δύο αναμετρήσεις που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Στο παιχνίδι με το «τριφύλλι», ο Παναγιώτης Λιαδέλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 22 πόντους, ενώ ο Τζο Αρλάουκας πρόσθεσε 11. Για τον Παναθηναϊκό, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα είχε 19 πόντους και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης 16. Οι «πράσινοι» είχαν τότε στον πάγκο τους τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπως και τώρα.

Ακόμη πιο οριακή ήταν η επικράτηση απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Άρη να παίρνει τη νίκη με 67-65. Ο Τζο Αρλάουκας έκανε σπουδαία εμφάνιση με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Λιαδέλης είχε 18 πόντους. Από την πλευρά των «ερυθρόλευκων», ο Τζόσουα Γκραντ σημείωσε 15 πόντους και ο Ντράγκαν Τάρλατς 14. Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρισκόταν τότε ο Γιάννης Ιωαννίδης.

Πλέον, έπειτα από 26 χρόνια, ο Άρης επαναλαμβάνει αυτό το ξεχωριστό επίτευγμα, επιβεβαιώνοντας ότι το Παλέ μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο δύσκολες έδρες για τους δύο μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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