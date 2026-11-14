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Εντός έδρας νίκη για τον Domus Απόλλωνα επί της ΕΘΑ

ΓΗΠΕΔΟ

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Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Bostick (14 πόντοι – 17 βαθμοί)

Με νίκη του Domus Απόλλωνα τελείωσε στη Λεμεσό η σημερινή αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής για την 1η φάση της ECOMMBX Basket League.

Ο Απόλλωνας έφθασε στη δεύτερη φετινή του νίκη κερδίζοντας την ΕΘΑ με 66-51 καθώς στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 40-27. Για την ΕΘΑ ήταν η 3η φετινή της ήττα. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Bostick (14 πόντοι – 17 βαθμοί).

Σε γρήγορο ρυθμό εξελίχθηκε η 1η περίοδος και με την ολοκλήρωση της, ο Απόλλωνας προηγήθηκε με 21-14.

Σε γενικές γραμμές οι γηπεδούχοι ήταν πιο εύστοχοι, χάριν κυρίως στους Bostick, Duglas την ίδια στιγμή που για την ΕΘΑ το βασικό ζητούμενο ήταν να βρει λύσεις κυρίως στην άμυνα.

Στη 2η περίοδο ο ρυθμός εξακολούθησε να είναι γρήγορος, αλλά με τους γηπεδούχους να κρατάνε το προβάδισμα, αν και στην αρχή η ΕΘΑ μείωσε σε 26-24.

Λίγο μετά όμως ο Απόλλωνας αύξησε τη διαφορά στο +10, όταν προηγήθηκε με 37-27, ενώ στο τέλος του ημιχρόνου, ανέβασε το προβάδισμα του στο +13, όταν προηγήθηκε με 40-27.

Στην 3η περίοδο ο ρυθμός έγινε πιο αργός αλλά με τον  Απόλλωνα να διατηρεί ένα συνεχόμενο προβάδισμα, παρά την προσπάθεια της ΕΘΑ να ρίξει τη διαφορά.

Στο 30` οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 52-42.

Στην τελευταία περίοδο η δυνατή άμυνα των γηπεδούχων ήταν το κυρίαρχο στοιχείο και ήταν χάριν σε αυτήν που ουσιαστικά ο Απόλλωνας δεν απειλήθηκε μέχρι να φθάσει στην τελική επικράτηση.

Οι μετέπειτα νικητές προηγήθηκαν με 62-43 στο 36`, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν 66-51.

Δεκάλεπτα: 21-14, 40-27, 52-42, 66-51.

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Bostick 14 (1), Douglas 11 (1), Reis Jones 10, Μαμμός Κουτούρης 9 (1), Johnson 7 (2), Ηλιάδης 6, Watson 5, Νεοφύτου Α. Ν. 3 (1), Σολωμού 1, Μαστόρης, Νεοφύτου Χ.

ΕΘΑ (Μιχάλης Αρβανίτης): Seales 15, Saintilus 13 (1), Brown 11, Mielke 4, Μαννάρης 4, Παπαδόπουλος 2, Λινοξυλάκης 2, Ανδρουλιδάκης, Γκίνης, Σερμαζανιάν, Νεοφύτου, Κελασίδης.

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