Η ήττα 4-1 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, επισήμανε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Μάντζιος, μετά το πέρας της αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο. «Δεν θεωρώ ότι το παιχνίδι ήταν για 4-1. Αν εξαιρέσουμε κάποια διαστήματα στα οποία είχαμε κενά και ήμασταν παθητικοί, θεωρώ ότι μέχρι το 3-1 είχαμε μια καλή παρουσία, με καλή κυκλοφορία της μπάλας και συνοχή στο παιχνίδι μας. Καταφέραμε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι με την ισοφάριση» ανάφερε και συμπλήρωσε: «Δυστυχώς, σε αυτό το επίπεδο, απέναντι σε τέτοιους επιθετικούς, κάθε λάθος το πληρώνεις. Θεωρώ ότι το τελικό σκορ μάς αδικεί, όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι».

Σε ερώτηση εάν ο ίδιος προτιμάει να αγωνίζεται η Εθνική μας στη Λεμεσό, βάση του γεγονότος ότι υπήρχε αρκετός κόσμος στις κερκίδες, απάντησε: «Ευχαριστούμε τον κόσμο που βρέθηκε δίπλα μας και μας έδωσε δύναμη. Αυτό που έχει σημασία είναι το καλύτερο για την Εθνική ομάδα. Όπου μπορούμε να έχουμε περισσότερο κόσμο στο πλευρό μας, είναι καλύτερο για εμάς».

Έπειτα αναφέρθηκε στην εξέλιξη της Εθνικής, λέγοντας ότι: «Είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε την πρώτη θέση. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και λάθη. Υπήρχαν στιγμές που δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Θέλω να πω κάτι γιατί άκουω πολλά. Αυτή η ομάδα έχει εξελιχθεί. Μπορεί να μην έχουμε καταφέρει ακόμη να πετύχουμε έναν μεγάλο στόχο, όμως αν δει κάποιος από πού ξεκινήσαμε και πόσο έχουμε βελτιωθεί, θα καταλάβει την πρόοδο που έχει γίνει. Αν κάποιος δεν το βλέπει, θεωρώ ότι είναι εμπαθής».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει θέληση και δίψα από τα παιδιά και από όλους μας να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο. Χρειαζόμαστε χρόνο, ο οποίος πιστεύω ότι θα λειτουργήσει υπέρ μας. Δυστυχώς, εμείς οι ομοσπονδιακοί προπονητές δεν έχουμε τον χρόνο και τις προπονήσεις που θα θέλαμε για να δουλέψουμε περισσότερο με τους ποδοσφαιριστές και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».