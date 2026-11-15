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Τέλος στο νικηφόρο σερί 37 αγώνων του Ολυμπιακού

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε επίπεδο regular season της GBL!

Αγνώριστος και εμφανώς δίχως τις απαραίτητες λύσεις απέναντι στην «ατσάλινη» άμυνα του Άρη εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής (15/11) ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν βαριά ήττα με σκορ 100-78 στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο για την έβδομη αγωνιστική της Stoiximan GBL, στην πρώτη τους απώλεια στη φετινή σεζόν!

Ένα αποτέλεσμα που «έσπασε» πολλά ρεκόρ που κρατούσαν χρόνια, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι «κίτρινοι» νίκησαν τον Ολυμπιακό στο Παλέ για πρώτη φορά μετά το 2015 και έπειτα από 25 διαδοχικές ήττες.

Ωστόσο, υπήρξε ακόμη ένα σπάσιμο ενός μεγάλου σερί, αφού, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είδε να μπαίνει τέλος στο εντυπωσιακό νικηφόρο σερί 37 αγώνων κανονικής περιόδου που έτρεχε τα τελευταία χρόνια!

Η προηγούμενη ήττα των Πειραιωτών είχε έρθει στις 20 Ιανουαρίου 2025 και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR με σκορ 78-72 για τη 15η αγωνιστική της σεζόν 2024/25.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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