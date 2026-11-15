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ΒΙΝΤΕΟ: Ξανά στη δράση η Τενερίφη με συγκινητικές στιγμές για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύσκολες στιγμές στο Τενερίφη-Θέουτα

Η Τενερίφη επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του επιθετικού της, Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με την αναμέτρηση της Κυριακής (15/11) απέναντι στη Θέουτα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Το παιχνίδι συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, με τον σύλλογο, τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους να αποτίουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο παίκτη.

Ο Ντε Μιγκέλ έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τη σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα της Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια εντός έδρας αναμέτρησης για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.

Στο γήπεδο «Ελιοδόρο Ροντρίγκες Λόπεθ» πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές εκδηλώσεις μνήμης. Πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, η οποία πλαισιώθηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ στο 9ο λεπτό ο αγώνας διακόπηκε ξανά, προκειμένου να ακολουθήσει νέα συμβολική απόδοση τιμής. Παράλληλα, στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκε βίντεο με στιγμές του Ντε Μιγκέλ, όπως είχε συμβεί και στις αναμετρήσεις όλων των ομάδων της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι φίλαθλοι της Τενερίφης σήκωσαν στις εξέδρες ένα πανό με το μήνυμα: «Χεσούς Ντε Μιγκέλ, 9, για πάντα μπλε και λευκός».

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε στο 40ό λεπτό. Ο Νάτσο Χιλ έβαλε μπροστά στο σκορ την Τενερίφη και πανηγύρισε κρατώντας ψηλά τη φανέλα του Ντε Μιγκέλ, αφιερώνοντας το γκολ στον συμπαίκτη του. Στη συνέχεια, αποκάλυψε και το μήνυμα που είχε γράψει κάτω από τη δική του εμφάνιση: «Ντέμι, για πάντα στις καρδιές μας», χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του εκλιπόντος.

Τέσσερα λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90', ο Νιλ Βίρεκ διαμόρφωσε το τελικό 2-0, σφραγίζοντας μια νίκη με ιδιαίτερη συναισθηματική και βαθμολογική σημασία για την ομάδα του. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Τενερίφη έβαλε τέλος σε ένα σερί έξι αγώνων χωρίς νίκη και ανέβηκε στη 14η θέση της βαθμολογίας, την ώρα που η Θέουτα παραμένει στην τελευταία.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη αναμέτρηση της Τενερίφης με τη Γρανάδα είχε αναβληθεί μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ. Ο σύλλογος είχε τότε καλέσει τους φιλάθλους στο γήπεδο, ώστε να τιμήσουν τη μνήμη του ποδοσφαιριστή, παρουσία των παικτών και του τεχνικού επιτελείου. Τρεις ημέρες νωρίτερα, η αποστολή και τα στελέχη της ομάδας είχαν δώσει το «παρών» και στη Ναβαερμόσα, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του.

 

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

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