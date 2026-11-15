Οι δύο κόσμοι των προστίμων

Eνδιαφέρον συμπέρασμα προκύπτει από τη μη συμμετοχή Κυπρίων στην ενδεκάδα. Ότι οι πλείστες ομάδες λαμβάνουν πολύ σοβαρά την επιβολή του προστίμου από την ΚΟΠ και δεν θέλουν να βγάλουν ούτε σεντ από την τσέπη, τηρώντας την πρόνοια της προκήρυξης και πως κάποιες άλλες, δεν… καίγονται. Σύμφωνα με αυτήν, η χρησιμοποίηση μόλις ενός ποδοσφαιριστή στο αρχικό σχήμα, τιμωρείται με 3.000 ενώ εφόσον δεν υπάρχει κανένας, τότε το ποσό ανέρχεται στις 10.000.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πέντε από τις έξι ομάδες του πρωταθλήματος έχουν… συνεισφέρει τις 157.000 από τις 160.000. Πρόκειται για Άρη, Πάφος FC, ΑΕΚ, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ. Η εξάδα συμπληρώνεται με την ΑΕΛ, η οποία έδωσε μόλις τρεις χιλιάδες ως τώρα. Οι άλλες οκτώ είναι «καθαρές». Παρατηρούνται, λοιπόν, δύο… κόσμοι όσον αφορά τα πρόστιμα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η πρωτιά ανήκει στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», η οποία έχει συνεισφέρει ως τώρα 48.000 και την ακολουθεί με μικρή διαφορά η Πάφος FC, που βρίσκεται στις 41.000. Η παρουσία του Χαράλαμπου Χαραλάμπους από τη μία και του Νικόλα Ιωάννου από την άλλη, είναι καταλυτική για τη μη εκτόξευση του ποσού. Αυτές οι δύο, πλήρωσαν σε όλες τις αγωνιστικές. Στις 32.000 είναι η ΑΕΚ, που… γλύτωσε κάποια ποσά από την παρουσία των Κώστα Πηλέα και Ανδρέα Παρασκευά στις πρώτες δύο αγωνιστικές, στις οποίες δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ.

Στην Ομόνοια, η παρουσία του Παναγιώτη Ανδρέου στην ενδεκάδα αποδεικνύεται καταλυτική και το ποσό ανέρχεται μόνο στις 24.000. Πέραν της 1ης στροφής του πρωταθλήματος, στις υπόλοιπες δίνει... ταρίφα 3.000. Η αποχώρηση των Παναγιώτου και Κούσουλου και ο τραυματισμός Χρίστου, περιόρισαν τις επιλογές για το αρχικό σχήμα.

Τέλος, για τον ΑΠΟΕΛ ο λογαριασμός «γράφει» 12.000. Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης κατά κύριο λόγο, αλλά και η παρουσία Αγγελόπουλου, Βρόντη και Αβραμίδη κράτησαν σε χαμηλά επίπεδα το πρόστιμο για τους γαλαζοκιτρίνους.

Όσον αφορά τις ομάδες που έχουν πάντα δύο Κυπρίους, κάποιες το κάνουν εξ ανάγκης, όμως οι περισσότερες χρησιμοποιούν 4-5 και δεν έχουν... πρόβλημα όταν παροπλιστεί κάποιος ποδοσφαιριστής.

Μειωμένο κατά 65.000!

Αξίζει να σημειωθεί πως το σχετικό ποσό, δηλαδή πρόστιμο για τη μη συμμετοχή Κυπρίων στην ενδεκάδα, είναι μειωμένο κατά 65.000. Πέρσι, με το πέρας της 9ης αγωνιστικής ήταν στις 225.000 ενώ φέτος, όπως προαναφέραμε πιο πάνω, είναι στις 160.000.