Μετά τον Παναθηναϊκό, ισοπέδωσε και τον Ολυμπιακό o Άρης!

Δύο εβδομάδες μετά την κατοστάρα και την σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR, οι Θεσσαλονικείς νίκησαν και τον έτερο «αιώνιο» αντίπαλο, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να κυριαρχεί απόλυτα και να επικρατεί με το εντυπωσιακό 100-78 του Ολυμπιακού στο κατάμεστο και «καυτό» Αλεξάνδρειο για την έβδομη αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Παίζοντας εκπληκτική άμυνα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, «κλειδώνοντας» και βραχυκυκλώνοντας ουσιαστικά τους Πειραιώτες - και δη στο δεύτερο ημίχρονο - ο Άρης έφτασε σε ένα απίθανο ροζ φύλλο αγώνα και έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό νικηφόρο σερί 37 αγώνων του Ολυμπιακού σε ματς πρωταθλήματος κανονικής διάρκειας!

Μάλιστα, οι «κίτρινοι» πανηγύρισαν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη επί των «ερυθρόλευκων» μετά το 2015, όταν τότε είχαν νικήσει με σκορ 84-74 και MVP τον Σάσα Βεζένκοφ (28π.) και ενώ μετρούσε 25 σερί ήττες από το σύνολο του Μπαρτζώκα!

Το ματς:

Με το Αλεξάνδρειο να... κοχλάζει, ο Άρης μπήκε με τρομερή ένταση και συγκέντρωση στο παρκέ, παίρνοντας από την αρχή το πάνω χέρι στο σκορ. Με τρία διαδοχικά τρίποντα δια χειρός των Ντιμιτρίγιεβιτς, Μήτρου-Λονγκ και Μοκόκα, οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με 9-0 στο πρώτο 1,5 λεπτό, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά και «χτυπώντας» στην αντίπαλη ρακέτα με τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Χολ να μειώνει στο 9-6 στο τρίτο λεπτό. Το δεύτερο τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ στο ματς και το δίποντο το Ρόμπινσον-Ερλ λίγο αργότερα, έγραψε το 14-6 υπέρ των γηπεδούχων, με τους Φουρνιέ και Σάσα να το παίρνουν πάνω τους με μια γρήγορη αντεπίθεση να ισοφαρίζουν σε 16-16 στο 7ο λεπτό.

Το τελευταίο τρίλεπτο της περιόδου ήταν πολύ physical με τρομερή ένταση και μεγάλες μάχες στο παρκέ, με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν διαδοχικά χτυπήματα. Το πρώτο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα ήρθε στα 72'' πριν το τέλος με τρίποντο του ασταμάτητου Φουρνιέ (13 πόντους στην περίοδο), με τον Μόργκαν να απαντά αμέσως μετά με το ίδιο νόμισμα και τους δύο γκαρντ με νέα καλάθια να διαμορφώνουν στα τελευταία δευτερόλεπτα το 23-23 του πρώτου δεκαλέπτου.

Το «μπρα ντε φερ» συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου οι Μόργκαν και Εντζάι με 6 και 4 πόντους αντίστοιχα, έγραψαν το 29-27 στο 11ο λεπτό, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο με ένα τρομερό alley oop κάρφωμα να κάνει το 31-28 ένα λεπτό μετά και τον Σάσα να απαντά στα «καπάκια» με σουτ πίσω από τα 6,75μ. για τη νέα ισοπαλία και το 31-31 στο 12'! Κάπου εκεί, έπεσε λίγο ο ρυθμός και το ματς απέκτησε πιο άγρια στοιχεία με πολλές επαφές και μάχες στις δύο ρακέτες. Ενδεικτικό ήταν πως οι φιλοξενούμενοι έμειναν στους μόλις δύο πόντους για τα επόμενα τρία λεπτά, με τους «κίτρινους» με τους Λιντέλ και και Ρόμπινσον-Ερλ να στέλνουν τη διαφορά στο +6 και το 41-35 στο 16ο λεπτό.

Στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δυσκολεύτηκε να περιορίσει την frontline του Άρη, παρά το γεγονός πως με τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Χολ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο καλάθι (45-43) στο 19', με τον Μήτρου-Λονγκ να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 47-43 με ένα πανέμορφο ακροβατικό λίγο πριν το φινάλε.

Παρόμοιο με το πρώτο δεκάλεπτο ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκουν δύο γρήγορα τρίποντα με τους Ντιμιτρίγιεβιτς και Ρόμπινσον-Ερλ και τον Μπιρτς να απαντά με εμφατικό κάρφωμα στο ντράιβ του Φουρνιέ για την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα και το 55-45 στο 22ο λεπτό! Το νωθρό ξεκίνημα του Ολυμπιακού με τρία λάθη στα ισάριθμα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, επέτρεψε στον Άρη να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +14 (59-45) ένα λεπτό αργότερα, με τους Ντιμιτρίγιεβιτς και Μπιρτς να βγάζουν διαρκώς εντυπωσιακά πικ εν ρολ για τα καλάθια του έμπειρου ψηλού, την ώρα όπου μόνο ο Φουρνιέ σκόραρε για τον Ολυμπιακό, έχοντας και τους 7 πόντους της ομάδας του για το 61-50 στο 24ο λεπτό.

Το νέο τρίποντο του εκπληκτικού σε σκοράρισμα και δημιουργία Ντιμιτρίγιεβιτς, αλλά και το ντράιβ του Μήτρου-Λονγκ, έστειλαν τη διαφορά στο +16 (66-50) στο 27', με τον Φουρνιέ να παλεύει πραγματικά ολομόναχος για τους πρωταθλητές Ευρώπης, μην μπορώντας να σταματήσει τον Άρη. Χαρακτηριστικό ήταν πως ο Γάλλος πέτυχε τους 12 από τους 16 πόντους της ομάδας του στο δεκάλεπτο, την στιγμή όπου οι γηπεδούχοι είχαν φτάσει ακόμη και στο +18 (73-55). ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ «ροκάνισαν» τη διαφορά στο φινάλε, προτού ο Τολιόπουλος με απίθανο buzzer beater από το κέντρο και με ταμπλό, γράψει το 76-59 της περιόδου!

Με το Αλεξάνδρειο να... φλέγεται και την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να εξακολουθεί να παίζει την «ατσάλινη» που «εγκλώβισε» τον Ολυμπιακό καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Άρης δεν πάτησε ποτέ «φρένο» στην απόδοσή του. Με μπόλικα νεύρα και αρκετά φάουλ από τις δύο πλευρές - μεταξύ άλλων και της αποβολής του Γιώργου Μπαρτζώκα με δύο τεχνικές ποινές - οι Θεσσαλονικείς εκτόξευσαν τη διαφορά μέχρι και το +21 (89-68) στο 35ο λεπτό, με τα διαδοχικά καλάθια του εξαιρετικού Μπιρτς.

Πηγή: sport-fm.gr