Θλίψη και θυμός

Στο δικό μου το φτωχό μυαλουδάκι, δεν έπρεπε καν να υπήρχε συζήτηση. Όλοι οι αθλητές μας έπρεπε κι όφειλε το κράτος, να τους προσφέρει τις απαραίτητες υποδομές για να μπορέσουν να κάνουν το βασικότερο πράγμα. Να προπονούνται. Και όχι να παρακαλούν. To συμβάν με τον Μίλαν Τράικοβιτς, μου προκαλεί θλίψη αλλά και θυμό. Και δυστυχώς και άλλοι αθλητές, σε άλλα αθλήματα, βρίσκουν ανάλογα εμπόδια.

Και μετά περιμένουμε διακρίσεις, όταν ούτε τα βασικά δεν τους προσφέρουμε και ο νους τους είναι σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την προσήλωση στον στόχο.

Αλλά ξέχασα, όταν πάρουν μετάλλιο, θα τρέξουν όλοι για να σταθούν δίπλα τους για τη φωτογραφία και να περιχαρίσουν. Για αυτά, όλοι είναι... παρών.

Κρίστοφερ