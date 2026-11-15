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Ο Άρης έσπασε το σερί των 25 ηττών από τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Η τελευταία νίκη του είχε έρθει το 2015 με MVP Βεζένκοφ!

Έπειτα από περισσότερα από 11 χρόνια και 25 διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, ο Άρης επέστρεψε στις νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό, με την προηγούμενη επιτυχία του να έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω των προσώπων που συνδέουν τις δύο ομάδες.

Η τελευταία φορά που οι Θεσσαλονικείς είχαν επικρατήσει των «ερυθρόλευκων» ήταν στις 2 Ιουνίου 2015, όταν είχαν νικήσει με 84-74 στο Nick Galis Hall, στο τρίτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των playoffs. Πρωταγωνιστής εκείνης της αναμέτρησης ήταν ο 19χρονος τότε Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είχε σημειώσει 28 πόντους φορώντας τότε τη φανέλα του Άρη. Σήμερα, ο Βούλγαρος φόργουορντ αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Υπάρχει, μάλιστα, ακόμη μία ενδιαφέρουσα σύνδεση με το παρόν: ο νυν προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, ήταν τότε παίκτης του Ολυμπιακού, ωστόσο δεν είχε αγωνιστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι λόγω τραυματισμού.

Από εκείνη τη βραδιά μέχρι τη σημερινή, ο Ολυμπιακός είχε δημιουργήσει ένα σερί 25 διαδοχικών νικών πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη. Ένα σερί που πλέον ανήκει στο παρελθόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τότε ρόστερ των δύο ομάδων έχουν από έναν κοινό παίκτη με τα τωρινά, καθώς στον Ολυμπιακό αγωνιζόταν ο Μπράιαντ Ντάνστον και στον Άρη ο Στέλιος Πουλιανίτης, αν και κανείς από τους δύο δεν αγωνίστηκε απόψε στο Αλεξάνδρειο.

Τα στατιστικά της τότε αναμέτρησης:

Άρης (Πρίφτης): Πάσαλιτς 9(2/3β., 2/5διπ., 1/4τρ.), Τσιάρας 2, Δήμας, Ριντ 5, Τόμας 12(4/4β., 1/5διπ., 2/6τρ., 7ριμπ., 6ασ.), Πουλιανίτης 3(1), Χαρίσης 17(3/4β., 7/10διπ., 8ριμπ.), Βεζένκοφ 28(7/11β., 6/10διπ., 3/6τρ.), Μούρτος 8.

Ολυμπιακός (Σφαιρόπουλος): Χάντερ 11(3/5β., 4/4διπ.), Ντάνστον 8, Ντάρντεν, Παπαπέτρου, Σλούκας 9(1/5τρ.), Λαφαγιέτ 8(1/7τρ.), Λοτζέσκι 7(1/7τρ.), Πρίντεζης 13(5/6β., 4/9διπ., 0/2τρ.), Αγραβάνης 4, Μάντζαρης 14(3/4β., 1/2διπ., 3/8τρ.), Κατσίβελης.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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