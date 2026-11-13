Στο ΡΙΚ 2 ο αγώνας της Εθνικής Γυναικών με τη Νορβηγία

Από τη συχνότητα του ΡΙΚ 2 θα μεταδοθεί ζωντανά το Σάββατο (14/11) η αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών της Κύπρου με τη Νορβηγία, για τα προπροκριματικά του FIBA Women's EuroBasket 2029.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, με ώρα έναρξης τις 18:00.

Οι φίλοι της καλαθόσφαιρας που δεν θα βρεθούν στο γήπεδο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά την προσπάθεια της Εθνικής μας για τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση.