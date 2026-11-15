Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στη δράση!

Ο Ροναλντίνιο πάτησε ξανά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με ποδοσφαιρικά παπούτσια, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση! Ο Βραζιλιάνος θρύλος φόρεσε τη φανέλα της Ραβένα, πήρε θέση στο αρχικό σχήμα απέναντι στη Φόρλι και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Στα 46 του χρόνια, ο άλλοτε σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους για λογαριασμό της ιταλικής ομάδας, που συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία. Η παρουσία του, φυσικά, αποτέλεσε το μεγάλο γεγονός της αναμέτρησης, με το ενδιαφέρον να ξεπερνά κατά πολύ τα αγωνιστικά όρια.

Το γήπεδο γέμισε ασφυκτικά, καθώς οι φίλοι της Ραβένα έσπευσαν να δουν από κοντά τον «Ρόνι», ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στην ιστορία του αθλήματος. Η συμμετοχή του, άλλωστε, ήταν μέρος της συμφωνίας για αυτήν τη συμβολική εμφάνιση, που εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική επιτυχία για τον σύλλογο.

Ο Ροναλντίνιο απόλαυσε την επιστροφή του, συμμετέχοντας κανονικά στο πρώτο 45λεπτο. Με την ολοκλήρωσή του, όμως, δεν συνέχισε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς το πλάνο προέβλεπε τη συμμετοχή του μόνο στο πρώτο μέρος.

Ακολούθησαν ξεχωριστές στιγμές με τον κόσμο, με τον Βραζιλιάνο να χαιρετά τους φιλάθλους και να εισπράττει την αποθέωση για την παρουσία του. Άλλωστε, για όσους βρέθηκαν στο γήπεδο, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Το σημαντικό ήταν πως είχαν την ευκαιρία να δουν ξανά, έστω και για 45 λεπτά, έναν από τους μεγαλύτερους αρτίστες που γνώρισε ποτέ το ποδόσφαιρο.

Μια επιστροφή γεμάτη νοσταλγία, χαμόγελα και εικόνες που δύσκολα θα ξεχαστούν!

Πηγή: sport-fm.gr