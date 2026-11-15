ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δέκα παίκτες της ΑΕΛ που δεν θα παίξουν με την ΑΕΚ Αθηνών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η ενημέρωση της ΑΕΛ μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ομάδας στα Σπάτα

Tην προετοιμασία της για το φιλικό της Δευτέρας (16/11, 12:00), στην Allwyn Arena απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών, ολοκλήρωσε η ΑΕΛ.

Η προπόνηση το βράδυ της Κυριακής για την ομάδα της Λεμεσού πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ Αθηνών στα Σπάτα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση εκτός αποστολής, για διάφορους λόγους, έμειναν οι Ντένσβιλ, Μουγκέ, Αλμέιδα, Καφού, Σινγκ, Γιόβετιτς, Κυριάκου, Καραμανής, Τσατάκοβιτς, Γκομίς.

Σε ανακοίνωση της η ΑΕΛ, μεταφέρει επίσης ευχαριστίες «η εταιρεία AEL FC LTD επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ΑΕΚ Αθηνών για την εξαιρετική φιλοξενία, καθώς και για την ευγενική παραχώρηση των προπονητικών της εγκαταστάσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προετοιμασίας της ομάδας μας».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τούχελ: «Η καλύτερη εμφάνιση της Αγγλίας-Έχουμε κάνει πρόοδο μετά το Μουντιάλ»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το ματς στο Πανθεσσαλικό, σύμφωνα με την UEFA – Επέστρεψε ο Κωστούλας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η 2η θέση πρέπει να είναι η αφετηρία, όχι το ταβάνι

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ασταμάτητος ο Χάρι Κέιν και με την Αγγλία - Ισοφάρισε στοιχειωμένο ρεκόρ του 1948

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κλείδωσε το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028 - Αυτούς αποφεύγει η Ελλάδα!

Ελλάδα

|

Category image

Ελλάδα-Σερβία: Γαλανόλευκη αντίδραση για να φύγει για τα νοκ άουτ!

Ελλάδα

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (16/11)

TV

|

Category image

Πήγε Μαδρίτη, έριξε τριάρα και έφυγε... στην κορυφή η Αγγλία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Aνατροπή για το Βέλγιο και... εκτός προημιτελικών η Ιταλία!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η προπονητοφαγία δεν είναι προνόμιο... αντρικό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το ποδόσφαιρο ως αντικείμενο χειρισμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν σε ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ την Κυριακή (15/11)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ροναλντίνιο: «Τελευταίο ματς; Δεν ξέρω…»!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Tα δεδομένα για τους υποψήφιους αντίπαλους της Εθνικής Ανδρών για την άνοδο

Eθνική

|

Category image

Έκτη συνεχόμενη νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη