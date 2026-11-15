Οι δέκα παίκτες της ΑΕΛ που δεν θα παίξουν με την ΑΕΚ Αθηνών

Tην προετοιμασία της για το φιλικό της Δευτέρας (16/11, 12:00), στην Allwyn Arena απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών, ολοκλήρωσε η ΑΕΛ.

Η προπόνηση το βράδυ της Κυριακής για την ομάδα της Λεμεσού πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ Αθηνών στα Σπάτα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση εκτός αποστολής, για διάφορους λόγους, έμειναν οι Ντένσβιλ, Μουγκέ, Αλμέιδα, Καφού, Σινγκ, Γιόβετιτς, Κυριάκου, Καραμανής, Τσατάκοβιτς, Γκομίς.

Σε ανακοίνωση της η ΑΕΛ, μεταφέρει επίσης ευχαριστίες «η εταιρεία AEL FC LTD επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ΑΕΚ Αθηνών για την εξαιρετική φιλοξενία, καθώς και για την ευγενική παραχώρηση των προπονητικών της εγκαταστάσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προετοιμασίας της ομάδας μας».