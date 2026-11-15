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Η διαβεβαίωση της νομικού συμβούλου του ΑΠΟΕΛ μετά τη συνάντηση

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι συζητήθηκε και αυτό που κρατάει η νομικός σύμβουλος της εταιρείας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Mε τη συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή να βρίσκεται στο τελευταίος σκέλος του στον ΑΠΟΕΛ, το Σαββάτο (14/11) έγινε μία σημαντική συνάντηση στην παρουσία των μεγαλομετόχων της εταιρείας.

Σε ανάρτησή της, η νομικός σύμβουλος της εταιρείας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου, αναφέρθηκε σε αυτή τη συνάντηση.

Όλα όσα αναφέρει:

«Χθες είχα την ευθύνη της παρουσίασης και ανάλυσης της προτεινόμενης Συμφωνίας στους μεγαλομετόχους της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια Λτδ, στην παρουσία του Προέδρου/ΔΣ της Εταιρείας, του Σωματείου, και των δικηγόρων του επενδυτικού σχήματος.

Συζητήθηκαν οι βασικές πρόνοιες της συμφωνίας, οι νομικές και οικονομικές της προεκτάσεις και απαντήσαμε σε πολλές εύστοχες και απαιτητικές ερωτήσεις.

Κρατώ ιδιαίτερα το συναινετικό επίπεδο της συζήτησης και το ενδιαφέρον ανθρώπων που έχουν συνδέσει τη διαδρομή τους με τον ΑΠΟΕΛ.

Σε διαδικασίες με τόσο σημαντικό αποτύπωμα, η πλήρης ενημέρωση και η διαφάνεια αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις.

Εκείνο που προσωπικά θέλω να μεταφέρω ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε όσους καθημερινά με ρωτάτε για τις εξελίξεις, είναι τη διαβεβαίωση πως έχει προηγηθεί σοβαρή, πολυεπίπεδη και μεθοδική συνεργασία, και πλέον η προσπάθεια βρίσκεται στην τελική ευθεία, ενόψει και των δύο επερχόμενων Γενικών Συνελεύσεων (Σωματείο στις 23/11 και Εταιρεία τη 1/12)».

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