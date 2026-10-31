H κλήση για τους αγώνες των προκριματικών του FIBA Women’s EuroBasket 2029

Δεκαοκτώ καλαθοσφαιρίστριες περιλαμβάνονται στην κλήση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, ενόψει των προπονήσεων προετοιμασίας για τους αγώνες της Προκριματικής Φάσης του FIBA Women’s EuroBasket 2029, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 11 και 14 Νοεμβρίου 2026.

Η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Γυναικών θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, από τις 19:30 έως τις 21:00. Οι καλαθοσφαιρίστριες καλούνται να βρίσκονται στο γήπεδο 45 λεπτά πριν από την έναρξη της προπόνησης.

Οι αγώνες της Εθνικής Κύπρου για την Προκριματική Φάση είναι οι ακόλουθοι:

11 Νοεμβρίου 2026 – Βοσνία – Κύπρος

14 Νοεμβρίου 2026 – Κύπρος – Νορβηγία

Στην κλήση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιρίστριες: