H κλήση για τους αγώνες των προκριματικών του FIBA Women’s EuroBasket 2029
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε τις εκλεκτές του Ομοσπονδιακού Γιώργου Παλάλα
Δεκαοκτώ καλαθοσφαιρίστριες περιλαμβάνονται στην κλήση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, ενόψει των προπονήσεων προετοιμασίας για τους αγώνες της Προκριματικής Φάσης του FIBA Women’s EuroBasket 2029, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 11 και 14 Νοεμβρίου 2026.
Η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Γυναικών θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, από τις 19:30 έως τις 21:00. Οι καλαθοσφαιρίστριες καλούνται να βρίσκονται στο γήπεδο 45 λεπτά πριν από την έναρξη της προπόνησης.
Οι αγώνες της Εθνικής Κύπρου για την Προκριματική Φάση είναι οι ακόλουθοι:
11 Νοεμβρίου 2026 – Βοσνία – Κύπρος
14 Νοεμβρίου 2026 – Κύπρος – Νορβηγία
Στην κλήση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιρίστριες:
- Τιάνα Ράτζα (ΑΕΛ Λεμεσού)
- Ελένη Οικονομίδου (ΑΕΛ Λεμεσού)
- Δήμητρα Παπαλλά (ΑΕΛ Λεμεσού)
- Ελένη Πηλακούτα (ΑΕΛ Λεμεσού)
- Άννα Κουκούρη (ΑΕΛ Λεμεσού)
- Νεφέλη Γεννάρη (ΑΕΛ Λεμεσού)
- Σοφία Στυλιανίδη (Αναγέννηση)
- Στεφανία Γεωργίου (Αναγέννηση)
- Στυλιάνα Βελίνοβα Τσενακλίεβα (Αναγέννηση)
- Εμμέλεια Γεωργίου (Αναγέννηση)
- Ελπίδα Γεωργίου (Ανόρθωση)
- Ρεβέκκα Χριστοδούλου (ΑΠΟΕΛ)
- Κατερίνα Σιακάλλη (Αχιλλέας)
- Μαρίσσα Αριέλλα Πάγκαλος (Γερμανία)
- Τώνια Σιηπιλλή (ΕΘΑ)
- Ιωάννα Κυπριανού (Ελλάδα)
- Δέσποινα Παπαϊωάννου (Ελλάδα)
- Εμμέλεια Σιάμισιη (Κεραυνός)