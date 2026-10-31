ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H κλήση για τους αγώνες των προκριματικών του FIBA Women’s EuroBasket 2029

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Δείτε τις εκλεκτές του Ομοσπονδιακού Γιώργου Παλάλα

Δεκαοκτώ καλαθοσφαιρίστριες περιλαμβάνονται στην κλήση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, ενόψει των προπονήσεων προετοιμασίας για τους αγώνες της Προκριματικής Φάσης του FIBA Women’s EuroBasket 2029, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 11 και 14 Νοεμβρίου 2026.

Η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Γυναικών θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, από τις 19:30 έως τις 21:00. Οι καλαθοσφαιρίστριες καλούνται να βρίσκονται στο γήπεδο 45 λεπτά πριν από την έναρξη της προπόνησης.

Οι αγώνες της Εθνικής Κύπρου για την Προκριματική Φάση είναι οι ακόλουθοι:

11 Νοεμβρίου 2026 – Βοσνία – Κύπρος

14 Νοεμβρίου 2026 – Κύπρος – Νορβηγία

Στην κλήση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιρίστριες:

  1. Τιάνα Ράτζα (ΑΕΛ Λεμεσού)
  2. Ελένη Οικονομίδου (ΑΕΛ Λεμεσού)
  3. Δήμητρα Παπαλλά (ΑΕΛ Λεμεσού)
  4. Ελένη Πηλακούτα (ΑΕΛ Λεμεσού)
  5. Άννα Κουκούρη (ΑΕΛ Λεμεσού)
  6. Νεφέλη Γεννάρη (ΑΕΛ Λεμεσού)
  7. Σοφία Στυλιανίδη (Αναγέννηση)
  8. Στεφανία Γεωργίου (Αναγέννηση)
  9. Στυλιάνα Βελίνοβα Τσενακλίεβα (Αναγέννηση)
  10. Εμμέλεια Γεωργίου (Αναγέννηση)
  11. Ελπίδα Γεωργίου (Ανόρθωση)
  12. Ρεβέκκα Χριστοδούλου (ΑΠΟΕΛ)
  13. Κατερίνα Σιακάλλη (Αχιλλέας)
  14. Μαρίσσα Αριέλλα Πάγκαλος (Γερμανία)
  15. Τώνια Σιηπιλλή (ΕΘΑ)
  16. Ιωάννα Κυπριανού (Ελλάδα)
  17. Δέσποινα Παπαϊωάννου (Ελλάδα)
  18. Εμμέλεια Σιάμισιη (Κεραυνός)

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μουρίνιο ζητά σερί νικών από τη Ρεάλ και βάζει στο κάδρο την ΑΕΚ

La Liga

|

Category image

Aπόλλων-Πάφος: Συμβιβασμός στο φινάλε και χαμένη ευκαιρία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαγεύει το Τζούντο στο Αμμάν – Τέσσερα μετάλλια με «χρυσά» κορίτσια!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σέγιες: «Δείξαμε χαρακτήρα μετά το 2-0»

ΑΕΚ

|

Category image

Oμόνοια - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η μία βολίδα έφερε χαρά, ή άλλη... αχ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βουλγαρικά ΜΜΕ: «Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας συμφώνησε με τον Ντεσπόντοφ»

Super League

|

Category image

Έβδομη σερί νίκη και κορυφή για την Ατλέτικο!

La Liga

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Krasava ENY - ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόδραση μέσω πέναλτι για Ένωση και ξανά δική της η κορυφή στη Β΄ Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΚ επέστρεψε αλλά εν τέλει... γκέλαρε απέναντι στην ουραγό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια με τριάδα αλλαγών

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία μεγάλη επιστροφή η ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χαμόγελα για Τζόλη, δηλώνει «παρών» ενόψει Λίβερπουλ

Premier League

|

Category image

Απόλλων-Πάφος: Άκυρο από το VAR το 5ο του Όζμπολτ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη