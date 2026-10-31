Αργυρό για τον Ανδρέα Γαβριήλ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Κωφών

Μια σπουδαία επιτυχία για την κυπριακή κολύμβηση σημείωσε ο Ανδρέας Γαβριήλ, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Κωφών 2026, που διεξάγεται στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας.

Ο Κύπριος αθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του αγωνίσματος, τερματίζοντας στη 2η θέση με χρόνο 23.64, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Σουηδός Rudolfs Stupans με 23.53, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Fernando Muratov, αγωνιζόμενος ως Ανεξάρτητος Αθλητής, με χρόνο 24.20.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ανδρέας είχε εξαιρετική παρουσία και στα 100μ. ελεύθερο, όπου κατέλαβε την 4η θέση, χάνοντας για μόλις μία θέση την ευκαιρία να βρεθεί και σε δεύτερο βάθρο της διοργάνωσης.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας, της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς του αθλητή, αλλά και της πολύτιμης συμβολής των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα του στην αθλητική του πορεία.

Σε ανακοίνωσή της η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης συγχαίρει θερμά τον Ανδρέα Γαβριήλ για τη σπουδαία ευρωπαϊκή του διάκριση, καθώς και τον προπονητή του, Γιώργο Χουζούρη, για την καθοδήγηση και τη σημαντική συμβολή του στην επιτυχία αυτή.

«Ο Ανδρέας Γαβριήλ μάς κάνει όλους περήφανους! Η επιτυχία του αποτελεί τιμή για την Κύπρο και ένα ακόμη παράδειγμα της δύναμης του αθλητισμού να ξεπερνά κάθε εμπόδιο και να δημιουργεί σπουδαίες στιγμές. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους! Η οικογένεια της κυπριακής κολύμβησης είναι περήφανη για εσάς!» αναφέρεται.