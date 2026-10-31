Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το μεγάλο ντέρμπι Απόλλων – Πάφος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Απόλλων Λεμεσού υποδέχεται την Πάφο στις 17:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του κυπριακού πρωταθλήματος, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις για το ντέρμπι.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη του Απόλλωνα προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.25, η ισοπαλία στα 3.35 και η επικράτηση της Πάφου στα 3.05, αποδόσεις που αποτυπώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της αναμέτρησης.

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Ξεχωριστή επιλογή αποτελεί και η αγορά καταλογισμού πέναλτι, με το ενδεχόμενο να υποδειχθεί η εσχάτη των ποινών κατά τη διάρκεια του αγώνα να προσφέρεται στα 3.15.

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