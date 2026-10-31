ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το μεγάλο ντέρμπι Απόλλων – Πάφος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Απόλλων Λεμεσού υποδέχεται την Πάφο στις 17:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του κυπριακού πρωταθλήματος, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις για το ντέρμπι.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη του Απόλλωνα προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.25, η ισοπαλία στα 3.35 και η επικράτηση της Πάφου στα 3.05, αποδόσεις που αποτυπώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της αναμέτρησης.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ξεχωριστή επιλογή αποτελεί και η αγορά καταλογισμού πέναλτι, με το ενδεχόμενο να υποδειχθεί η εσχάτη των ποινών κατά τη διάρκεια του αγώνα να προσφέρεται στα 3.15.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

Δελτια Τυπου

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μουρίνιο ζητά σερί νικών από τη Ρεάλ και βάζει στο κάδρο την ΑΕΚ

La Liga

|

Category image

Aπόλλων-Πάφος: Συμβιβασμός στο φινάλε και χαμένη ευκαιρία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαγεύει το Τζούντο στο Αμμάν – Τέσσερα μετάλλια με «χρυσά» κορίτσια!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σέγιες: «Δείξαμε χαρακτήρα μετά το 2-0»

ΑΕΚ

|

Category image

Oμόνοια - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η μία βολίδα έφερε χαρά, ή άλλη... αχ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βουλγαρικά ΜΜΕ: «Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας συμφώνησε με τον Ντεσπόντοφ»

Super League

|

Category image

Έβδομη σερί νίκη και κορυφή για την Ατλέτικο!

La Liga

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Krasava ENY - ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόδραση μέσω πέναλτι για Ένωση και ξανά δική της η κορυφή στη Β΄ Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΚ επέστρεψε αλλά εν τέλει... γκέλαρε απέναντι στην ουραγό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια με τριάδα αλλαγών

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία μεγάλη επιστροφή η ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χαμόγελα για Τζόλη, δηλώνει «παρών» ενόψει Λίβερπουλ

Premier League

|

Category image

Απόλλων-Πάφος: Άκυρο από το VAR το 5ο του Όζμπολτ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη