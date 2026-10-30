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Αρχή με νίκη της ΑΕΛ επί του Διγενή

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξεκίνημα στην 4η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με νικήτρια την TRIA EKA ΑΕΛ τελείωσε  στο «Ν. Σολομωνίδης», η εναρκτήρια αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της 1ης φάσης για το Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League.

Η ΑΕΛ, μετά που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 42-26, κέρδισε τελικά με 71-49.

Αυτή είναι η 3η φετινή νίκη για την ομάδα της Λεμεσού, ενώ ήταν και η 3η ήττα για το Διγενή.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Clark (21 πόντους – 25 βαθμοί).

Σε αργούς ρυθμούς ξεκίνησε η αναμέτρηση καθώς και οι δυο άμυνες ήταν πολύ δυνατές.

Όμως από το 5` και μετά η ΑΕΛ, επέβαλε έναν γρήγορο ρυθμό, συνάμα με το που βρήκε τρόπους για να διασπάσει την άμυνα του Διγενή.

Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει μιαν σταθερή υπέρ της διαφορά και έτσι, με το τέλος της 1ης περιόδου προηγήθηκε με 20-11.

Όσο για τη 2η περίοδο και με κύρια αιχμή στην επίθεση τον Clark, η γηπεδούχος αύξησε τη διαφορά λίγο μετά το 15`, προηγήθηκε με 36-17.

Στη συνέχεια η διαφορά έφθασε στους 20 (42-22), πάντα για την ΑΕΛ που ήταν πλέον αρκετά εύστοχη και έτσι στο τέλος του ημιχρόνου προηγήθηκε με 42-26.

Στις αρχές της 3ης περιόδου ο Διγενής μείωσε σε 44-32.

Έπειτα η ΑΕΛ κρατούσε σταθερά τη διαφορά πάνω από τους 11 πόντους (48-37) και ενώ στο 25`, η γηπεδούχος προηγήθηκε με 52-37.

Ο Διγενής προσπάθησε αλλά ανεπιτυχώς να αντιδράσει και έτσι στη συνέχεια η ΑΕΛ ανέβασε και άλλο τη διαφορά και έτσι στο 30` προηγήθηκε με 61-39.

Με τη διαφορά στους 22 πόντους, πολύ δύσκολα θα άλλαζε κάτι ενόψει της περιόδου που απέμενε…

Ο ρυθμός ήταν πιο αργός και με τη διαφορά να παραμένει κοντά στους 20 πόντους, πάντα για τη γηπεδούχο, στο 35` το αποτέλεσμα έφθασε στο 67-44.

Αν και ο Διγενής προσπαθούσε να μειώσει τη διαφορά, τελικά η ΑΕΛ έφθασε στην επικράτηση με τελικό αποτέλεσμα 71-49.

Δεκάλεπτα: 20-11, 42-26, 61-39, 71-49.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 21 (1), Johnson 9, Φουλλίδης, Glover 10, Carry 2, Bailey 10 (1), Χριστοδούλου 13 (1), Αρμακόλας 2, Κωνσταντίνου, Faye 2, Γεωργίου 2.

ACRO4U Διγενής (Hadi Elhajj): Jackson 13, Burraston 7 (1), Βασιλείου 3 (1), Hall 12, Bejjani 4, Hudson 5, Γαβριήλ, Δημητρακόπουλος, Γεωργίου 2, Kruse, Ιερωνυμίδης 3 (1).

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