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Με απουσίες, αλλά... μονόδρομος

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Krasava Ε.Ν.Υ. με απουσίες αλλά οι μεγάλοι στόχοι δεν αλλάζουν

Η ατυχία δεν εγκαταλείπει την ΑΕΚ, που χάνει έναν από τους πιο σταθερούς, σε απόδοση, ποδοσφαιριστές της τουλάχιστον για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Ο Γιαν Ρέπας, ο οποίος αγωνίστηκε και στα εφτά παιχνίδια πρωταθλήματος, τα έξι ως βασικός (με ένα γκολ), τραυματίστηκε στον ώμο σε προπόνηση της ομάδας και θα μείνει εκτός δράσης το λιγότερο μέχρι τη διακοπή Νοεμβρίου. Ο τραυματισμός του θεωρείται μεγάλο πλήγμα για την ΑΕΚ, αφού ο 29χρονος Σλοβένος μέσος ήταν ένα πολυεργαλείο στη μεσαία γραμμή, που έτρεχε, έκοβε και μοίραζε. Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του, αυτός ενδέχεται να είναι ο Μράμπτι, ο οποίος έχει οργανωτικές ικανότητες στο παιχνίδι του.

Η ΑΕΚ κατέρχεται στο σημερινό (16:00) παιχνίδι με την Krasava Ε.Ν.Υ, στο «Αμμόχωστος», με σημαντικές απουσίες, αφού, εκτός από τον Ρέπας, θα λείψουν ο τιμωρημένος Αντερέγκεν και ο Ιβάνοβιτς, ο οποίος δεν επανήλθε στις προπονήσεις. Το τρίποντο παραμένει αδιαπραγμάτευτος στόχος. Μια πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Παλεάρι, Μιραμόν, Εκπολό, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Κέλερ, Μράμπτι, Τσακόν, Λαγιούνι, Μπάγιτς. Θέση στο αριστερό άκρο διεκδικούν οι Πηλέας και Ολιβάν. Ο Αμίν ίσως να είναι στην αποστολή στο μεθεπόμενο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα.

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