Nα «φωνάξει» πως δεν είναι… ξεγραμμένη

Τα δύο σερί ισόπαλα αποτελέσματα, με ΑΠΟΕΛ (0-0) και Νέα Σαλαμίνα (0-0), «αναγκάζουν» την Πάφος FC να κυνηγήσει μονάχα τη νίκη, απέναντι σε έναν αντίπαλο με τις ίδιες βλέψεις, όπως είναι ο Απόλλωνας. Έχει χάσει κάπως τον… δρόμο το συγκρότημα του Σα Πίντο προς την κορυφή και ελπίζει να τον ξαναβρεί απόψε (17:00) σε ένα σπουδαίο ραντεβού στο στάδιο «Αλφαμέγα». Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να «φωνάξει» δυνατά πως δεν είναι… ξεγραμμένη, κρατώντας επαφή με τις ομάδες που προπορεύονται. Είναι στο -4 από την 1η θέση και στο -3 από τον σημερινό της αντίπαλο και άρα με διπλό θα τον προσπεράσει.

Σίγουρα, για να μπορέσει να πανηγυρίσει νίκη, επιβάλλεται να σκοράρει, κάτι που δεν κάνει εδώ και κάποια ματς. Συγκεκριμένα έχει να πανηγυρίσει στο πρωτάθλημα από το 57ο λεπτό απέναντι στην Ανόρθωση. Έκτοτε ακολούθησαν 213 λεπτά αφλογιστίας. Η απουσία καθαρού μυαλού στην τελική προσπάθεια στοίχισε βαθμούς και έχει «φορτώσει» πίεση άπαντες στο στρατόπεδο της Πάφου. Και ας είμαστε στα αρχικά στάδια του φετινού μαραθωνίου. Νέα απώλεια βαθμών θα μεγαλώσει και τη μουρμούρα, η οποία έχει αυξηθεί μετά τα δύο σερί 0-0.

Από την άλλη, ένα νικηφόρο αποτέλεσμα θα την ντοπάρει ενόψει και της νέας ευρωπαϊκής πρόκλησης με αντίπαλο την Τβέντε στην Ολλανδία (05/11), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Εκτός επιλογών θα παραμείνουν οι τραυματίες Πέπε, Γκολντάρ και Ενγκαμαλέου που το πιθανότερο είναι πως θα υπολογίζονται μετά τη διακοπή. O Σα Πίντο θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα και ευελπιστεί σε βελτίωση της εικόνας.