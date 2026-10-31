Νέο παγκύπριο ρεκόρ από την Κάλια Αντωνίου

Με τον καλύτερο τρόπο συνοδεύτηκε η συμμετοχή της πρωταθλήτριάς μας, Κάλιας Αντωνίου, στο 2026 Short Course World Championship Trials, που διεξάγεται στο Westmont του Illinois, από τις 28 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η Κάλια πέτυχε νέα Παγκύπρια Επίδοση στα 50μ. ύπτιο, σταματώντας το χρονόμετρο στα 26.82, καταρρίπτοντας το προηγούμενο δικό της ρεκόρ, 26.86, το οποίο είχε σημειώσει στις 6 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη συμμετοχή της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25μ.

Μια ακόμη σπουδαία επιτυχία για την πρωταθλήτριά μας, η οποία συνεχίζει να επιβεβαιώνει την αγωνιστική της ποιότητα.