ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύο στα δύο για τον Λεκλέρ στις δοκιμές του Μεξικού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Σαρλ Λεκλέρ κυριάρχησε στις ελεύθερες δοκιμές στο Μεξικό

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Παρασκευής στο Grand Prix του Μεξικού, καθώς σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Η Ferrari έδειξε δυνατή από την πρώτη ημέρα, ωστόσο ο Λιούις Χάμιλτον δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του teammate του, εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος.

Ο Μονεγάσκος ολοκλήρωσε τη δεύτερη περίοδο με χρόνο 1:17.827, αφήνοντας πίσω του τον Λάντο Νόρις με McLaren κατά 0,103 δευτερόλεπτα. Πολύ κοντά βρέθηκε και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος ήταν μόλις τρία χιλιοστά πιο αργός από τον Νόρις. Την πρώτη τετράδα συμπλήρωσε ο Κίμι Αντονέλι.

Αντίθετα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Χάμιλτον. Ο Βρετανός είχε δείξει ικανός να διεκδικήσει τον καλύτερο χρόνο, όμως παρουσίασε πρόβλημα στην ισχύ του κινητήρα κατά τη διάρκεια γρήγορου γύρου. Αφού ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, ενημερώθηκε από τον μηχανικό του να σταματήσει στην πίστα, με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του. Τελικά, κατετάγη 11ος, με διαφορά 0,685 δευτερολέπτων από τον Λεκλέρκ.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν 0,311 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον πρωτοπόρο. Ο Ολλανδός είχε, πάντως, ένα απρόοπτο στη διάρκεια της περιόδου, καθώς συγκρούστηκε με τον Λίαμ Λόσον. Οι δύο οδηγοί είχαν μια έντονη μονομαχία για αρκετές στροφές, μέχρι να έρθουν σε επαφή, αφήνοντας θραύσματα στην πίστα και προκαλώντας την εμφάνιση κόκκινης σημαίας. Αμφότεροι κλήθηκαν από τους αγωνοδίκες για να δώσουν εξηγήσεις.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας ήταν και η 10η θέση του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος βρέθηκε περισσότερο από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του στη McLaren, Λάντο Νόρις.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο με την τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 19:30 και τις κατατακτήριες δοκιμές στις 23:00, ώρα Ελλάδας. Ο αγώνας του Grand Prix του Μεξικού είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 22:00.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μουρίνιο ζητά σερί νικών από τη Ρεάλ και βάζει στο κάδρο την ΑΕΚ

La Liga

|

Category image

Aπόλλων-Πάφος: Συμβιβασμός στο φινάλε και χαμένη ευκαιρία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαγεύει το Τζούντο στο Αμμάν – Τέσσερα μετάλλια με «χρυσά» κορίτσια!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σέγιες: «Δείξαμε χαρακτήρα μετά το 2-0»

ΑΕΚ

|

Category image

Oμόνοια - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η μία βολίδα έφερε χαρά, ή άλλη... αχ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βουλγαρικά ΜΜΕ: «Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας συμφώνησε με τον Ντεσπόντοφ»

Super League

|

Category image

Έβδομη σερί νίκη και κορυφή για την Ατλέτικο!

La Liga

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Krasava ENY - ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόδραση μέσω πέναλτι για Ένωση και ξανά δική της η κορυφή στη Β΄ Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΚ επέστρεψε αλλά εν τέλει... γκέλαρε απέναντι στην ουραγό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια με τριάδα αλλαγών

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία μεγάλη επιστροφή η ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χαμόγελα για Τζόλη, δηλώνει «παρών» ενόψει Λίβερπουλ

Premier League

|

Category image

Απόλλων-Πάφος: Άκυρο από το VAR το 5ο του Όζμπολτ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη