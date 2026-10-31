Δύο στα δύο για τον Λεκλέρ στις δοκιμές του Μεξικού

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Παρασκευής στο Grand Prix του Μεξικού, καθώς σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Η Ferrari έδειξε δυνατή από την πρώτη ημέρα, ωστόσο ο Λιούις Χάμιλτον δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του teammate του, εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος.

Ο Μονεγάσκος ολοκλήρωσε τη δεύτερη περίοδο με χρόνο 1:17.827, αφήνοντας πίσω του τον Λάντο Νόρις με McLaren κατά 0,103 δευτερόλεπτα. Πολύ κοντά βρέθηκε και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος ήταν μόλις τρία χιλιοστά πιο αργός από τον Νόρις. Την πρώτη τετράδα συμπλήρωσε ο Κίμι Αντονέλι.

Αντίθετα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Χάμιλτον. Ο Βρετανός είχε δείξει ικανός να διεκδικήσει τον καλύτερο χρόνο, όμως παρουσίασε πρόβλημα στην ισχύ του κινητήρα κατά τη διάρκεια γρήγορου γύρου. Αφού ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, ενημερώθηκε από τον μηχανικό του να σταματήσει στην πίστα, με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας του. Τελικά, κατετάγη 11ος, με διαφορά 0,685 δευτερολέπτων από τον Λεκλέρκ.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν 0,311 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον πρωτοπόρο. Ο Ολλανδός είχε, πάντως, ένα απρόοπτο στη διάρκεια της περιόδου, καθώς συγκρούστηκε με τον Λίαμ Λόσον. Οι δύο οδηγοί είχαν μια έντονη μονομαχία για αρκετές στροφές, μέχρι να έρθουν σε επαφή, αφήνοντας θραύσματα στην πίστα και προκαλώντας την εμφάνιση κόκκινης σημαίας. Αμφότεροι κλήθηκαν από τους αγωνοδίκες για να δώσουν εξηγήσεις.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας ήταν και η 10η θέση του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος βρέθηκε περισσότερο από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του στη McLaren, Λάντο Νόρις.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο με την τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 19:30 και τις κατατακτήριες δοκιμές στις 23:00, ώρα Ελλάδας. Ο αγώνας του Grand Prix του Μεξικού είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 22:00.

Πηγή: sport-fm.gr