«Η πραγματική διαφορά μας παραμένει μικρή...»

Στο match programme του αγώνα του Απόλλωνα με την Πάφο FC μίλησε ο προπονητής των γαλάζιων, Ερνάν Λοσάδα.

Η αναφορά του:

«Η προετοιμασία για τον αγώνα με την Πάφο FC εξελίχθηκε πολύ καλά. Κάθε εβδομάδα αποτελεί μια διαφορετική πρόκληση και η προσοχή μας παραμένει στραμμένη κυρίως στη δική μας ομάδα. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω στις τελευταίες εμφανίσεις μας, σεβόμενοι κάθε αντίπαλο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Παρότι η Πάφος δεν προέρχεται από νίκες, η διαφορά μας στη βαθμολογία είναι μόλις τρεις βαθμοί και η πραγματική διαφορά μεταξύ μας παραμένει μικρή, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για έναν απαιτητικό αγώνα.

Έχουμε εξελιχθεί σε μια πολύ επιθετική ομάδα και αυτό αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας. Χωρίς γκολ και δημιουργία ευκαιριών, οι πιθανότητες νίκης μειώνονται σημαντικά. Είμαι περήφανος που προετοιμάζουμε κάθε παιχνίδι με στόχο τη νίκη και όχι απλώς την αποφυγή της ήττας. Οι ποδοσφαιριστές έχουν ταυτιστεί με αυτή την προσέγγιση και θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.

Για να διατηρήσουμε τη δυναμική μας, πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε. Οι νίκες είναι το καλύτερο φάρμακο. Παράλληλα, θεωρώ ότι στο ξεκίνημα της σεζόν, δείξαμε πως μπορούμε να παίρνουμε βαθμούς ακόμη και όταν είχαμε απουσίες ή δεν βρισκόμασταν στην καλύτερη αγωνιστική μας κατάσταση. Στο τέλος, κάθε βαθμός είναι σημαντικός.

Απέναντι στην Πάφο, θέλουμε να παίξουμε επιθετικά και να μπούμε δυνατά από τα πρώτα λεπτά. Είμαστε μία από τις ομάδες που σκοράρουν περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο και επιδιώκουμε να κάνουμε τη διαφορά από νωρίς. Όταν παίρνεις το προβάδισμα, μπορείς να ελέγξεις το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο. Αν δεν καταφέρουμε να προηγηθούμε, θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και να δείξουμε υπομονή. Η ενότητα, η αμυντική προσπάθεια και η συνοχή μας μπορούν να δυσκολέψουν οποιονδήποτε αντίπαλο.

Χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας σε κάθε αγώνα, όχι μόνο απέναντι στην Πάφο. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για όσους βρίσκονται σταθερά δίπλα μας και ελπίζω να γίνονται όλο και περισσότεροι. Όταν το γήπεδο είναι γεμάτο και ο κόσμος μάς στηρίζει, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, τα πράγματα γίνονται ευκολότερα για την ομάδα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα και ότι θα απολαύσουμε μια όμορφη ποδοσφαιρική βραδιά».