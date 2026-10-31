Θα έχει άλλη... απήχηση!

Στο τελευταίο του παιχνίδι, απέναντι στην Καρμιώτισσα, ήταν παραγωγικός και αποφασισμένος ο Απόλλωνας, επικρατώντας με 0-5! Το ίδιο θέλει να συμβεί και απόψε (17:00) στην εντός έδρας δοκιμασία με την Πάφος FC, κάτι που, αν πράξει, θα είναι μία νίκη με διαφορετική απήχηση. Άλλωστε, για μία ομάδα που στοχεύει να κόψει πρώτη το νήμα, απαιτούνται σπουδαίες νίκες και για την ώρα δεν το έχει πετύχει. Δηλαδή νίκες απέναντι σε ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους. Μπορεί να μην έχασε, όμως δεν κέρδισε μιας και έφερε ισοπαλίες με Άρη (2-2), Ομόνοια (0-0) και ΑΠΟΕΛ (2-2). Eλπίζει να το πράξει κόντρα στην Πάφο, συνεχίζοντας την καταδίωξη προς την κορυφή, αφήνοντας παράλληλα πίσω έξι βαθμούς έναν ανταγωνιστή. Κατά κάποιον τρόπο θέλει να πάρει και μία μικρή... εκδίκηση για την ήττα στον τελικό κυπέλλου, η οποία ήταν και η τελευταία του εντός των τειχών αφού στο πρωτάθλημα μετρά τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Η συμμετοχή του Γκάρι Ροντρίγκες θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή, με τον Ασόρο να είναι έτοιμος να πάρει φανέλα βασικού. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως δεν θα αλλάξει πράγματα ο Ερνάν Λοσάδα, με τους Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Κονομή, Μαλεκκίδη, Λιούμπιτς, Μπράουν, Τομάς και Όζμπολτ να είναι οι υπόλοιποι της ενδεκάδας.

«Καμίνι» με... συστάσεις

Στο ντέρμπι με την Πάφο FC, ο κόσμος του Απόλλωνα θα δώσει βροντερό «παρών». Θα είναι «καμίνι» το στάδιο «Αλφαμέγα», με τη διοίκηση να κάνει συστάσεις προν τον κόσμο. «Οποιαδήποτε εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς, μέσω συνθημάτων, χειρονομιών, προσβλητικών εκφράσεων ή άλλων ενεργειών, είναι απολύτως απαράδεκτη και δεν έχει θέση στις εξέδρες του Απόλλωνα». Και προσθέσει μεταξύ άλλων: «Καμία πρόκληση και καμία απόφαση δεν δικαιολογεί συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες κυρώσεις εις βάρος του Απόλλωνα. Απαιτούμε από όλους να αποφύγουν κάθε ενέργεια που παραβιάζει τους κανονισμούς και θέτει σε κίνδυνο Τιμωρίας την ομάδα μας».