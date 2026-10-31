Απαιτητική αποστολή που έχει να αποδείξει πολλά

Ήταν κάπως απρόσμενος για την ΑΕΛ ο τρόπος που ήρθε η ήττα από τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική. Και αυτό επειδή η λεμεσιανή ομάδα βρισκόταν σε καλό φεγγάρι και παρουσιάστηκε με μέτρια απόδοση. Έτσι της ήρθε κάπως βαρύ το δεύτερο χαστούκι στον φετινό μαραθώνιο, όμως οφείλει να αντιδράσει και μία καλή ευκαιρία είναι το αποψινό (19:00) ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

Σε ένα ματς που έχει να αποδείξει πολλά το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς. Κυρίως ότι μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια και πως έχει όλα τα φόντα να διατηρηθεί στα άνω διαζώματα. Ταξιδεύει σε μία έδρα και κοντράρεται με μία ομάδα με την οποία δεν έχει και τις καλύτερες αναμνήσεις στο πρωτάθλημα στο ΓΣΠ, όμως με ένα διπλό όλα θα αλλάξουν και θα πιστέψει ξανά στον εαυτό της. Φάρο αποτελεί η περσινή πρόκριση στο κύπελλο, όπου επικράτησε στην παράτηση και πέρασε στα ημιτελικά.

Η τεχνική ηγεσία είδε πράγματα που δεν της άρεσαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Και εκτιμάται πως θα προβεί σε διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα, με τον Αλμέιδα να είναι ξανά διαθέσιμος. Οι Μουγκέ και Μιλοσάβλιεβιτς είναι οι δύο παίκτες που κτυπούν έντονα την πόρτα της ενδεκάδας.