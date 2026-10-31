ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απαιτητική αποστολή που έχει να αποδείξει πολλά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την Ομόνοια στο ΓΣΠ, με στόχο να αφήσει πίσω την ήττα από τον Άρη και να αποδείξει τις δυνατότητές της

Ήταν κάπως απρόσμενος για την ΑΕΛ ο τρόπος που ήρθε η ήττα από τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική. Και αυτό επειδή η λεμεσιανή ομάδα βρισκόταν σε καλό φεγγάρι και παρουσιάστηκε με μέτρια απόδοση. Έτσι της ήρθε κάπως βαρύ το δεύτερο χαστούκι στον φετινό μαραθώνιο, όμως οφείλει να αντιδράσει και μία καλή ευκαιρία είναι το αποψινό (19:00) ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

Σε ένα ματς που έχει να αποδείξει πολλά το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς. Κυρίως ότι μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια και πως έχει όλα τα φόντα να διατηρηθεί στα άνω διαζώματα. Ταξιδεύει σε μία έδρα και κοντράρεται με μία ομάδα με την οποία δεν έχει και τις καλύτερες αναμνήσεις στο πρωτάθλημα στο ΓΣΠ, όμως με ένα διπλό όλα θα αλλάξουν και θα πιστέψει ξανά στον εαυτό της. Φάρο αποτελεί η περσινή πρόκριση στο κύπελλο, όπου επικράτησε στην παράτηση και πέρασε στα ημιτελικά.

Η τεχνική ηγεσία είδε πράγματα που δεν της άρεσαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Και εκτιμάται πως θα προβεί σε διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα, με τον Αλμέιδα να είναι ξανά διαθέσιμος. Οι Μουγκέ και Μιλοσάβλιεβιτς είναι οι δύο παίκτες που κτυπούν έντονα την πόρτα της ενδεκάδας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μουρίνιο ζητά σερί νικών από τη Ρεάλ και βάζει στο κάδρο την ΑΕΚ

La Liga

|

Category image

Aπόλλων-Πάφος: Συμβιβασμός στο φινάλε και χαμένη ευκαιρία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαγεύει το Τζούντο στο Αμμάν – Τέσσερα μετάλλια με «χρυσά» κορίτσια!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σέγιες: «Δείξαμε χαρακτήρα μετά το 2-0»

ΑΕΚ

|

Category image

Oμόνοια - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η μία βολίδα έφερε χαρά, ή άλλη... αχ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βουλγαρικά ΜΜΕ: «Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας συμφώνησε με τον Ντεσπόντοφ»

Super League

|

Category image

Έβδομη σερί νίκη και κορυφή για την Ατλέτικο!

La Liga

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Krasava ENY - ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόδραση μέσω πέναλτι για Ένωση και ξανά δική της η κορυφή στη Β΄ Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΚ επέστρεψε αλλά εν τέλει... γκέλαρε απέναντι στην ουραγό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια με τριάδα αλλαγών

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία μεγάλη επιστροφή η ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χαμόγελα για Τζόλη, δηλώνει «παρών» ενόψει Λίβερπουλ

Premier League

|

Category image

Απόλλων-Πάφος: Άκυρο από το VAR το 5ο του Όζμπολτ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη