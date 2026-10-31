Ώρα αντεπίθεσης και... απαντήσεων

Ώρα απαντήσεων, ώρα αντίδρασης, ώρα νίκης για την Ομόνοια! Οι πράσινοι υποδέχονται στις 19:00 την ΑΕΛ στο ΓΣΠ, για την 8η αγωνιστική, με στόχο να βάλουν τέλος στα ανεπιτυχή αποτελέσματα και να επιστρέψουν στις επιτυχίες.

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ καλείται να δείξει πως αφήνει πίσω το κακό διάστημα που προηγήθηκε με ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (2-2) και ήττες από την Μπενφίκα (1-4) και την ΑΕΚ (0-2), για να μην χάσει επαφή με την κορυφή. Παράλληλα, ενδεχόμενη νίκη στο αποψινό ντέρμπι θα επαναφέρει την ηρεμία και την αυτοπεποίθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Η ΑΕΛ έδειξε με το καλημέρα της σεζόν πως θέλει να χαράξει αλλιώτικη πορεία, σε σχέση με τις τελευταίες περιόδους. Δεν θα είναι εύκολη λοιπόν αναμέτρηση για την Ομόνοια, η οποία, πέραν του βαθμολογικού, θέλει να διαφυλάξει και το εντός έδρας αήττητο στο πρωτάθλημα, το οποίο διατηρεί από τον Μάρτιο του 2025!

Η ομάδα της πρωτεύουσας έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δώσει απαντήσεις σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο. Η πίστη για το ρόστερ και την ποιότητά του υπάρχει, η τεχνική ηγεσία δουλεύει εντατικά στη βελτίωση και στον περιορισμό των λαθών, ενώ ο κόσμος θα δώσει βροντερό «παρών» στο ΓΣΠ. Όλοι οι παράγοντες συγκλίνουν πως η Ομόνοια θα παρουσιαστεί αντάξια των προσδοκιών, για να βγάλει την αποστολή της εις πέρας.

Χωρίς ρίσκο

Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Μπεργκ δεν θα ρισκάρει αν δεν είναι στο 100% οι Ακιντόλα και Κουλιμπαλί. Η απουσία του δεύτερου έγινε κάτι παραπάνω από αισθητή, καθώς το κενό στην άμυνα αλλά και στην σταθερότητά της είναι εμφανή στοιχεία. Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τα εύκολα γκολ που δέχθηκε η Ομόνοια, καθώς οι αντικαταστάτες θα πρέπει να μπαίνουν στα… παπούτσια των απόντων. Δεδομένα εκτός οι Χρίστου-Νεγκό.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Νορβηγός τεχνικός θα κληθεί να διαχειριστεί το ρόστερ του καθώς μέχρι τις 8 Νοεμβρίου ακολουθούν άλλα δύο σημαντικά παιχνίδια με Ναϊμέγκεν και Ανόρθωση. Η φρεσκάδα είναι ίσως το σημείο-κλειδί, στο οποίο η τεχνική ηγεσία δουλεύει για να παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η αποτελεσματικότητα, δε, θα ξεκλειδώσει εκ νέου τους ποδοσφαιριστές για να αρχίσουν ένα νέο νικηφόρο σερί.