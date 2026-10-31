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Αρχίζει η σεζόν 2026-27 στα πρωταθλήματα Allywn Ανδρών & Γυναικών στο Χάντμπολ

ΓΗΠΕΔΟ

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Αρχή με τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής στις δύο διοργανώσεις

Μετά την αναβολή της πρώτης αγωνιστικής, τα πρωταθλήματα Allwyn Ανδρών Α’ Κατηγορίας Χειροσφαίρισης και Γυναικών κάνουν αρχή το Σαββατοκύριακο, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026, με τη διεξαγωγή των αγώνων της 2ης αγωνιστικής.

Οι ομάδες ετοιμάζονται να μπουν σε ρυθμούς πρωταθλήματος, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν ενδιαφέρον και δυνατές μονομαχίες.

Η αυλαία στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών ανοίγει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με τρεις αγώνες. Το πρώτο χρονικά παιχνίδια, στις 15:00 στο στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης» στον Άγιο Δομετίου, θα αναμετρηθούν ο ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς και το ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ. Αργότερα, στις 17:00, θα γίνουν τα παιχνίδια TMS Aπόλλων - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην «Απόλλων Αρένα» και το Προοδευτικός - Παρνασσός στο στάδιο «Αφροδίτη» στην Πάφο. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (01/11, 19:00), στο ΑΤΙ, όπου η πρωταθλήτρια Sabbianco Ανόρθωσης θα παίξει με την νεοφώτιστη SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ.

Στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 16:00 η Ladies Handball Strovolou στην πρώτη της εμφάνιση θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Αραδίππου, ενώ μισή ώρα αργότερα (18:00) θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην νταμπλούχο Ε.Ν. Αθηένου και τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου. Την Κυριακή (01/11, 17:00) είναι ορισμένος ο αγώνας CyView Λατσιά-ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς.

 

ALLWYN ANΔΡΩΝ

Πρόγραμμα  – 2η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ 31/10, 15:00

TMS Aπόλλων - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 31/10, 17:00

Προοδευτικός - Παρνασσός 31/10, 17:00

Sabbianco Ανόρθωσης -  SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ. 01/11, 19:00

 

ALLWYN ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρόγραμμα  – 2η αγωνιστική

Ladies Handball Strovolou-ΑΟ Αραδίππου 31/10, 16:00

Ε.Ν. Αθηένου-Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 31/10, 18:00

CyView Λατσιά-ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 01/11, 17:00

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

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