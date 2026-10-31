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Μπόλικη δράση... παντού στα τηλεοπτικά κανάλια - Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (31/10)

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (31/10)

OMEGA

22:45 Formula 1 – Προκριματικά

ΕΡΤ Cosmos

12:45 Κηφισιά - ΑΕΚ

Cytavision 1

16:00 Krasava E.N.Y. - ΑΕΚ

19:00 Oμόνοια - ΑΕΛ

Cytavision 2

17:00 Απόλλων - Πάφος FC

Cytavision 3

14:30 Tσέλσι - Μάντσεστερ Γ.

17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον

19:30 Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας

22:00 Άστον Βίλα - Φούλαμ

Cytavision 4

17:00 Μπόρνμουθ - Λιντς

19:00 Ουντινέζε - Ρόμα

21:45 Μίλαν - Ίντερ

Cytavision 5

16:00 Τένις: ATP 500 - Basel

22:30 Πόρτο - Εστορίλ

Cytavision 6

09:00 Moto GP - Σπριντ

15:00 Λεβάντε - Ατλέτικο

19:00 Κηφισιά - Ολυμπιακός

Cytavision 7

14:30 Iπποδρομιακή συνάντηση

21:00 Mπάσκετ: Τζαζ - Μπλέιζερς

Cytavision 8

16:00 Τένις: ATP 500 - Vienna

22:00 Μπαρτσελόνα - Αλαβές

Cablenet Sports 3

17:30 Φέγενορντ - Σιτάρντ

19:45 Αϊντχόφεν - Βίλεμ

22:00 Άγιαξ - Αλκμάαρ

Novasports Prime

19:30 Μπάγερν - Ντόρτμουντ

Novasports 3

16:30 Λεβερκούζεν - Στουτγκάρδη

Novasports 4

21:30 Καρλσρούη - Χαϊντενχάιμ

Novasports 6

16:30 Σάλκε - Λειψία

Novasports Start

10:00 Τένις: WTA 250 – Guangzhou 

Novasports extra1

16:30 Βέρντερ - Χοφενχάιμ

Novasports extra2

16:30 Άουγκσμπουργκ - Φράιμπουργκ

Novasports extra3

16:30 Γκλάντμπαχ - Πάντεμπορν

Κατηγορίες

TV

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