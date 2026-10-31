Μπόλικη δράση... παντού στα τηλεοπτικά κανάλια - Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (31/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (31/10)
OMEGA
22:45 Formula 1 – Προκριματικά
ΕΡΤ Cosmos
12:45 Κηφισιά - ΑΕΚ
Cytavision 1
16:00 Krasava E.N.Y. - ΑΕΚ
19:00 Oμόνοια - ΑΕΛ
Cytavision 2
17:00 Απόλλων - Πάφος FC
Cytavision 3
14:30 Tσέλσι - Μάντσεστερ Γ.
17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον
19:30 Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας
22:00 Άστον Βίλα - Φούλαμ
Cytavision 4
17:00 Μπόρνμουθ - Λιντς
19:00 Ουντινέζε - Ρόμα
21:45 Μίλαν - Ίντερ
Cytavision 5
16:00 Τένις: ATP 500 - Basel
22:30 Πόρτο - Εστορίλ
Cytavision 6
09:00 Moto GP - Σπριντ
15:00 Λεβάντε - Ατλέτικο
19:00 Κηφισιά - Ολυμπιακός
Cytavision 7
14:30 Iπποδρομιακή συνάντηση
21:00 Mπάσκετ: Τζαζ - Μπλέιζερς
Cytavision 8
16:00 Τένις: ATP 500 - Vienna
22:00 Μπαρτσελόνα - Αλαβές
Cablenet Sports 3
17:30 Φέγενορντ - Σιτάρντ
19:45 Αϊντχόφεν - Βίλεμ
22:00 Άγιαξ - Αλκμάαρ
Novasports Prime
19:30 Μπάγερν - Ντόρτμουντ
Novasports 3
16:30 Λεβερκούζεν - Στουτγκάρδη
Novasports 4
21:30 Καρλσρούη - Χαϊντενχάιμ
Novasports 6
16:30 Σάλκε - Λειψία
Novasports Start
10:00 Τένις: WTA 250 – Guangzhou
Novasports extra1
16:30 Βέρντερ - Χοφενχάιμ
Novasports extra2
16:30 Άουγκσμπουργκ - Φράιμπουργκ
Novasports extra3
16:30 Γκλάντμπαχ - Πάντεμπορν