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Σκοράρει μόνο σε νίκες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έφτιαξε ένα καλό στατιστικό ο Ρέινολντς!

Το τέρμα του Ρέινολντς ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στην Καρμιώτισσα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, την πρώτη για την ομάδα των Πολεμιδιών στην τρέχουσα περίοδο.

Για τον 30χρονο ήταν το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Καρμιώτισσας, που έγινε η τρίτη ομάδα με την οποία πανηγυρίζει τέρμα, συνεχίζοντας την παράδοση που τον θέλει να σκοράρει... μόνο σε νικηφόρα παιχνίδια.

Ο Ρέινολντς τη σεζόν 2023-24 σκόραρε για λογαριασμό της ΑΕΖ στη νίκη με 3-1 επί της ΑΕΚ, ενώ την επόμενη περίοδο (2024-25) βρήκε δίχτυα σε παιχνίδια του Ακρίτα κόντρα σε ΑΣΙΛ (1-3) και Διγενή Μόρφου (5-2). Στα πιο πάνω παιχνίδια μάλιστα άνοιξε το σκορ.

Με τον Ακρίτα είχε πετύχει άλλο ένα τέρμα, αυτή τη φορά στην Α' κατηγορία, τη σεζόν 2024-25, στη νίκη κόντρα στον Εθνικό (3-1).

Η μοναδική φορά που σκόραρε, αλλά δεν πήρε νίκη η ομάδα του, ήταν εκτός Κύπρου, τον Μάιο του 2026 όταν έπαιζε στο Βιετνάμ και την PVF-CAND FC στο εκτός έδρας 1-1 με την The Cong - Viettel FC

 

 

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