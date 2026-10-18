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Δεύτερη νίκη για τον Κεραυνό, επικράτησε του Διγενή

ΓΗΠΕΔΟ

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Διατήρησε το αήττητό της η ομάδα του Στροβόλου μετά από δύο αγώνες

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στην ECOMMBX Basket League πέτυχε ο Κεραυνός Στροβόλου, ο οποίος επικράτησε του ACRO4U Διγενή Ακρίτα Μόρφου με 91-82, στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (18/10) στην αίθουσα «Κώστας Παπαέλληνας», για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Βασίλη Κουνά δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, όμως με εξαιρετική παρουσία στην τρίτη περίοδο κατάφερε να δημιουργήσει σημαντική διαφορά και να βάλει τις βάσεις για την επικράτησή της. Ο Διγενής προσπάθησε να επιστρέψει στο τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανατρέψει τα δεδομένα.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Tym Flowers και Trevon Allen με 19 πόντους ο καθένας, ενώ ο Nathanial Grimes πρόσθεσε 15 και ο Jeffrey Crockett 14. Για τον Διγενή, ο Quentin Toles σημείωσε 28 πόντους με τέσσερα τρίποντα, ενώ ο Travier Jackson είχε 19.

Η αναμέτρηση άρχισε με τον Διγενή να μπαίνει καλύτερα και να προηγείται με 11-4. Ο Κεραυνός αντέδρασε και μείωσε τη διαφορά, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ στη συνέχεια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 22-20, όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πρώτη περίοδο μπροστά με 24-22.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Διγενής ανέβασε την απόδοσή του και δημιούργησε διαφορά δέκα πόντων (41-31), βάζοντας δύσκολα στον Κεραυνό. Οι ερυθροκίτρινοι αντέδρασαν, βελτίωσαν την επιθετική τους λειτουργία και άρχισαν να μειώνουν τη διαφορά. Με τρίποντο του Mate Kruse στα τελευταία δευτερόλεπτα για τον Διγενή, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 43-43.

Με την επιστροφή από την ανάπαυλα, ο Κεραυνός παρουσιάστηκε αισθητά βελτιωμένος. Παρότι ο Διγενής προηγήθηκε με 45-43, οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο και πέρασαν μπροστά με 51-48. Στη συνέχεια, με σημαντικές επιθετικές λύσεις από τους Allen, Flowers και Crockett, αύξησαν σταδιακά το προβάδισμά τους.

Η διαφορά έφτασε στους δέκα πόντους (66-56) και ακολούθως στους 17 (73-56), με τον Κεραυνό να πραγματοποιεί ένα ιδιαίτερα παραγωγικό τρίτο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι σημείωσαν 35 πόντους έναντι 18 του Διγενή και ολοκλήρωσαν την περίοδο μπροστά με 78-61.

Στην τελευταία περίοδο ο Κεραυνός αύξησε τη διαφορά μέχρι τους 20 πόντους (84-64), δείχνοντας να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Διγενής, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με πρωταγωνιστές τους Toles και Jackson άρχισε να μειώνει.

Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 88-82 στα τελευταία 51 δευτερόλεπτα, όμως ο Κεραυνός διατήρησε την ψυχραιμία του και με εύστοχες ελεύθερες βολές διαμόρφωσε το τελικό 91-82, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη φετινή του νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 43-43, 78-61, 91-82.

Κεραυνός Στροβόλου (Βασίλης Κουνάς): Μιχάηλ 2, Στυλιανού 6 (1), Flowers 19 (2), Allen 19 (2), Grimes 15, Γιανναράς, Πασιαλής 6, Κουνής, Καραγιάννης, Τύκας 10 (3), Crockett 14 (2).

ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Hadi Elhajj): Jackson 19, Γεωργίου, Toles 28 (4), Burraston 3 (1), Hall 7 (1), Hudson 10, Γαβριήλ, Δημητρόπουλος, Kruse 8 (2), Βασιλείου 3 (1), Bejjani 2, Ιερωνυμίδης 2.

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