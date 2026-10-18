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Δύο στα δύο η Πετρολίνα ΑΕΚ, πρώτη ήττα ο ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πήραν το ντέρμπι οι Λαρνακείς

Αν και πιέστηκε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα η Πετρολίνα ΑΕΚ επικράτησε με 83-79 του ΑΠΟΕΛ, σε αγώνα που έγινε στο «Κίτιον» για την 2η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League και έκαναν το δύο στα δύο. Πρώτη ήττα για τους γαλαζοκίτρινους.

Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα με τον Σιμιτζή, για να υπάρχει στη συνέχεια σερί έξι πόντων για την Πετρολίνα ΑΕΚ με τρεις πόντους του Hunt και τρίποντο του Mucius (6-2), λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Στο 6' το λέι απ του McKinnis έφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (21-11), όπως ήταν και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου που έκλεισε με δίποντο του Παυλίδη (30-18).

Το σερί των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου και στο 12' με το καλάθι του Diggs οι αποστάσεις ήταν στους 17 πόντους (35-18). Οι γαλαζοκίτρινοι λίγο πριν από το 16' μείωσαν στους εννέα με το δίποντο του Gaffney (37-28), ενώ ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου η διαφορά ήταν στους οκτώ μετά από σερί δίποντο και τρίποντο του Funderburk (44-36). οι κιτρινοπράσινο επανέφεραν τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο μετά από τρίποντο του Diggs και δύο βολές του Durham Li, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με δίποντο του Gaffney (49-38).

Στο 29' η διαφορά ήταν στους 14 βαθμούς μετά το τρίποντο από τον Βάρσο, για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο με τρίποντο του Sherman και δίποντο του Blackmon που έφερε τη μείωση στους εννέα (70-61).

Με την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου ακολούθησαν άλλα δύο καλάθια από τους ίδιους καλαθοσφαιριστές, με την ομάδα της Λευκωσίας να πλησιάζει στους πέντε πόντους (70-65), ενώ 4,5 λεπτά πριν από το τέλος με το καλάθι του Gaffney ήταν στους τρεις (74-71) και στο 37' στους δύο (76-74) έπειτα από τρίποντο του Σιμιτζή (76-74).

Η ίδια διαφορά (81-79) χώριζε τις δυο ομάδες στο 39' μετά από δίποντο του Gaffney, για να σχηματιστεί το τελικό 83-79 με λέι απ του Βάρσου στα τελευταία δευτερόλεπτα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-18, 29-38, 70-61, 83-79

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Μucius 14 (2), Durham li 12 (1), Tate 9 (1), Mάρκου, Hunt 16 (3), Diggs 5 (1), Παυλίδης 3, Γιανναράς, Βάρσος 10 (2), Mckinnis 14

ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος)

Gaffney 25 (3), Σιμιτζής 15 (3), Αγγελή, Sherman 15 (1), Funderburk Jr 14 (3), Blackmon 6, Παπαμιχαήλ, Skinner 2, Μαντοβάνης 2

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΑΕΚΑΠΟΕΛ

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